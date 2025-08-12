PSG anuncia zagueiro de mais de R$ 400 milhões; confira
Ilya Zabarnyi se destacou no Bournemouth e assina com os parisienses até 2030
O PSG anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação de um dos grandes destaques da última Premier League. Ilya Zabarnyi, do Bournemouth, custará mais de R$ 400 milhões aos cofres dos parisienses e assinou contrato por cinco temporadas. O zagueiro ucraniano foi um pedido de Luis Enrique para ser opção à Marquinhos e Pacho.
Depois de longas negociações, o PSG chegou a um acordo com o Bournemouth que totaliza 66 milhões de euros (R$ 415,8 milhões na cotação atual) por Zabarnyi, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O zagueiro defendeu os ingleses entre 2023 e 2025, foi revelado pelo Dínamo de Kiev e já representa a seleção nacional. Ele será o primeiro ucraniano da história do Paris Saint-Germain, assinou contrato até 2030 e vestirá a camisa 6 no Parque dos Príncipes.
- Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain, o melhor clube do mundo, com o melhor projeto. Estou aqui para dar tudo de mim em campo e mal posso esperar para estrear e conhecer a torcida - disse Ilya Zabarnyi em sua apresentação.
Mercado do PSG para 2025/26
Além de Ilya Zabarnyi, o PSG contratou o goleiro Lucas Chevalier, do Lille, que se transferiu com status de titular, o que deve levar à venda de Gianluigi Donarrumma, que vive impasse em relação a uma possível renovação de contrato. Zabarnyi chega aos parisienses para rejuvenescer o setor defensivo e fazer sombra à sólida dupla de zagueiros titular: Marquinhos e Pacho, pilares na conquista da Liga dos Campeões em 2024/25.
