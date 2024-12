Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva após o empate em 3 a 3 com o Rayo Vallecano, por La Liga. O italiano lamentou a polêmica de arbitragem envolvendo Vini Jr, que sofreu um pênalti claro no fim do confronto, ignorado pelo árbitro Martínez Munuera.

- O pênalti para mim foi muito claro em Vinícius. Ele não pôde jogar de início porque jogou 90 minutos contra a Atalanta, mas tem recebido mais oportunidades e creio que fez um bom jogo - afirmou Carletto.

O lance aconteceu já aos 30 minutos da segunda etapa. Vini, em disputa de bola, foi chutado pelo zagueiro Mumin, do Rayo. A penalidade não foi marcada, o que gerou a reclamação do brasileiro; Munuera lhe aplicou o cartão amarelo, que resultará em suspensão para o duelo com o Sevilla, no domingo (22).

Se o camisa 7 ficou marcado pela polêmica, o brasileiro que se destacou no confronto foi Rodrygo. O ex-Santos voltou às redes depois de 11 jogos sem marcar, e recebeu elogios por parte do comandante.

- Rodrygo voltou ao seu melhor nível, e isso é muito importante para nós. Eu vejo um bom futuro para o nosso time, estamos no caminho certo. Na temporada passada, também não vencemos em Vallecas, e terminamos com o título. 2025 pode ser um grande ano para nós - completou Ancelotti.

Carlo Ancelotti já conquistou três Champions no comando do Real Madrid: 2013-14, 2021-22 e 2023-24 (Foto: Marco Bortorello/AFP)

🚨 Tropeço prejudicou o Real Madrid de Ancelotti

Com o empate diante do Rayo Vallecano, o Real foi a 37 pontos e pode ver o Barcelona, com um jogo a mais, abrir quatro de frente, já que a equipe de Hansi Flick joga hoje contra o Leganés. Outro susto vem da parte de baixo, já que o Atlético de Madrid, com 35, recebe o Getafe neste domingo (15) e pode chegar a 38, se aproximando da briga pela ponta do Espanhol.

