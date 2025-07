Luis Enrique vê motivação extra para enfrentar Real Madrid no Mundial

Técnico do PSG, Luis Enrique vê motivação extra para enfrentar o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes. O comandante possui uma relação muito próxima com o Barcelona não só por já ter treinado a equipe catalã.

Em coletiva, Luis Enrique não escondeu o fato de ser torcedor do Barcelona, que é o maior rival do Real Madrid na Espanha. Diante disso, o treinador está empolgado com esse reencontro que não ocorre desde 2016/2017.

- É uma grande motivação. O tempo passa, vejo novas caras, o que também é importante. É uma grande motivação pessoal sobre o que representa a partida. Já sabem que sou culé (torcedor do Barcelona), sócio do clube. É sempre uma motivação enfrentar o Real Madrid.

Luis Enrique afirmou passar essa motivação de enfrentar o Real Madrid no Mundial para o elenco do PSG em busca de uma vaga na final do torneio. O treinador não poupou elogios ao rival como forma de engrandecer ainda mais o confronto entre ambas as equipes.

- Foi um objetivo que marcamos quando chegamos e fizemos história. Agora se apresenta a possibilidade de ganhar um Mundial, mas para isso temos que ganhar (do Real Madrid). Jogar contra a equipe mais vencedora do mundo, precisamos ser os melhores e avançar à final. É nosso objetivo claro.

Nesta quarta-feira (9), Luis Enrique e o PSG enfrentam o Real Madrid, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). O vencedor encara o Chelsea, que eliminou o Fluminense após uma vitória por 2 a 0 sobre a equipe brasileira.

Equilíbrio entre Luis Enrique e Real Madrid

O histórico do confronto entre Luis Enrique e Real Madrid mostra um equilíbrio, mas com ligeira vantagem para o treinador do PSG. Em oito confrontos, o comandante se deu melhor em quatro oportunidades, enquanto os merengues venceram outros três duelos. Apenas um terminou empatado.

No último encontro entre Luis Enrique e Real Madrid, o treinador estava no Barcelona e arrancou uma vitória por 3 a 2, pela 33ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em abril de 2017. Apesar da vitória, os merengues conquistaram o título daquela temporada com três pontos a mais em relação aos culés.

