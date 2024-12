River e Boca não dependem de si para jogar a fase de grupos da Libertadores

O River Plate e o Boca Juniors não dependem mais de si para jogar a fase de grupos da Libertadores. Após a derrota dos "Millionarios" para o Racing por 1 a 0, neste sábado (14), o time treinado por Marcelo Gallardo precisa que Vélez ou Talleres conquiste o Campeonato Argentino, neste domingo (15), para se classificar para a Fase de Grupos da maior competição da América. Em caso de conquista do Huracán, o tetracampeão continental vai para a Fase Preliminar 2 do torneio.

A situação do River é parecida com a do rival, Boca Juniors. O time de La Bombonera também depende de um título de Vélez ou Talleres, mas para se garantir na segunda fase da Pré-Libertadores. Caso o Huracán conquiste o Campeonato, os "Xeneize" vão para a Copa-Sul Americana.

No cenário atual, cinco clubes argentinos já se garantiram na fase de grupos da Libertadores: Racing (campeão da Sul-Americana), Estudiantes (campeão da Copa da Liga), Central Córdoba (campeão da Copa Argentina), Vélez (campeão ou tabela geral) e Talleres (campeão ou tabela geral). Em caso de título do Huracán, a sexta e última vaga da Argentina para a Fase de Grupos será do "El Globito", com o River Plate indo para a segunda Fase Preliminar da Libertadores, com Corinthians e Bahia, e o Boca Juniors indo para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Mas caso Vélez ou Talleres conquiste o Campeonato Argentino, o River Plate garante a vaga para a Fase de Grupos e o Boca Juniors se garante na segunda Fase Preliminar da Libertadores, por conta da classificação geral dos últimos três anos da primeira divisão.

Em 2024, o Boca Juniors jogou a Copa Sul-Americana, após não conseguir vaga via tabela geral e não conquistar a Libertadores do ano anterior, ao ser derrotado pelo Fluminense na final, por 2 a 1, no Maracanã. Na competição, o Xeneize foi eliminado pelo Cruzeiro, nas oitavas de final, por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar no agregado em 2 a 2.

O Boca Juniors foi eliminado da Copa Sul-Americana 2024 pelo Cruzeiro (Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)

Na Libertadores, o Boca Juniors é hexacampeão, mas não conquista a principal competição da América desde 2007, quando derrotou o Grêmio. Após isso, amargou três vices, para o Corinthians, em 2012, para o River Plate, em 2018, e para o Fluminense, em 2023.

O River Plate esteve na última edição de Libertadores, após ser campeão argentino em 2023. Os Millonarios chegaram até a semifinal, onde foram eliminados pelo Atlético-MG. Sofrerem 3 a 0 no agregado.

O River Plate foi eliminado pelo Atlético-MG na semifinal da Libertadores 2024 (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O River Plate conquistou a Libertadores em quatro oportunidades, sendo a última em 2018, contra o maior rival, Boca Juniors. Desde então, foi vice-campeão em 2019, para o Flamengo, e nunca mais chegou em decisões.