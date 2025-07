Real Madrid e PSG fazem um dos duelos mais aguardados do Mundial de Clubes da Fifa na tarde desta quarta-feira (9). Às 16H (Brasília), começa a decisão de quem jogará a final contra o Chelsea, e um ídolo do Real Madrid sugeriu que a escalação de Xabi Alonso não conte com o brasileiro Vini Jr.

O duelo, além do peso de uma semifinal de competição interacional, marca o reencontro da torcida francesa com o atacante Kylian Mbappé, ex-jogador do time parisiense. A escalação de Xabi Alonso ainda não definida, mas o francês pode titular agora que está recuperado de uma gastroenterite.

Nesta terça-feira (8), Pedja Mijatovic, ídolo do Real Madrid, sugeriu que o espanhol escale uma equipe sem Vini Jr, justamente para dar lugar a Kylian Mbappé.

- Gonzalo ou Mbappé? Por que não os dois… sem Vinicius? Gonzalo está em uma sequência impressionante e seria um pecado tirá-lo agora, quando ele suportou tudo, jogou muito bem e marcou muitos gols - começou Mijatovic.

- Vinicius é um grande jogador, mas com Mbappé recuperado e Gonzalo em uma sequência impressionante, não acho que precisamos reinventar a roda agora, e Xabi Alonso sabe disso muito bem - completou o ex-jogador.

Vini Jr, do Real Madrid, ainda não marcou no Mundial de Clubes OSCAR DEL POZO / AFP)

PSG, de Dembele x Real Madrid, de Vini Jr: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Mundial de Clubes

PSG e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pelas semifinal do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e da DAZN. ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami e o Bayern de Munique na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave.

Já o Real tem feito um torneio cada vez mais justo sob o comando de Xabi Alonso. O técnico espanhol, que assumiu o time após a saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, continua invicto, com quatro vitórias e um empate. No mata-mata, a equipe superou a Juventus e o Borussia Dortmund, ambos por um gol de diferença.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia

❌ Desfalques: Lucas Hernández e William Pacho (suspensos)

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Fran Garcia; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Federico Valverde; Arda Güler, Gonzalo García e Vini Jr

❌ Desfalques: Dean Huijsen (suspenso); Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)