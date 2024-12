Matheus Cunha é notícia boa em temporada desastrosa dos Wolves na Premier League

O Wolverhampton, vice-lanterna na temporada da Premier League 2024-25, poderia viver situação ainda pior caso não contasse com Matheus Cunha no comando do ataque. O brasileiro, autor do gol do único gol dos Wolves na derrota por 2 a 1 contra o Ipswich Town, em casa, é o grande destaque do time na liga, apesar do desempenho ruim da equipe no turno.

Mesmo com a pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 16 jogos, o ataque do Wolverhampton não repete o baixo desempenho: são 24 gols marcados, nono melhor da competição. E Matheus Cunha, com 11 participações em gols, é o principal responsável por isso.

Matheus Cunha é destaque na Premier League

O brasileiro é o grande responsável pela criação de perigo no time de Gary O'Neil. Nas últimas dez rodadas da Premier League, Cunha é o vice-líder em participações em gols e grandes oportunidades geradas na competição: são seis gols, três assistências e sete grandes chances criadas, além de 20 passes decisivos.

Matheus Cunha é o grande destaque do Wolverhampton na Premier League (Reprodução / X)

No último sábado (14), o brasileiro aproveitou uma bela assistência de Gonçalo Guedes para empatar o placar cem casa, contra o Ipswich Town. Apesar de mais uma demonstração de decisão do brasileiro, que marcou ou deu assistência em seis dos últimos dez jogos, as Wolves cederam o resultado aos 49 minutos do segundo tempo, com gol de Jack Taylor.

No momento, a situação da equipe é reversível. O Wolverhampton, que também conta com João Gomes, ex-Flamengo, e André, ex-Fluminense, tem nove pontos na 19ª posição, quatro a menos que o Crystal Palace, primeiro time fora da zona de descenso, mas que ainda joga na 16ª rodada.

