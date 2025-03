O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Villarreal, neste sábado (15), pela La Liga. O Italiano protestou contra a decisão da organização de manter o horário e dia da partida, prometendo, inclusive, não entrar mais em campo caso isso se repita.

- Temos que agradecer a esses jogadores, que fizeram um esforço tremendo desde o dia 3 de janeiro até hoje. Principalmente hoje, acho que é a última vez que vamos fazer um jogo com menos de 72 horas de descanso, nunca mais jogaremos. Pedimos duas vezes à liga que alterasse o calendário dos jogos e nada aconteceu, mas esta é a última vez - disse Ancelotti.

Antes disso, a diretoria do Real Madrid já tinha um comunicado polêmico através da RMTV, produtora audiovisual do clube. Segundo os mandatários, a Fifa será acionada para o amparo do descanso reduzido em relação ao intervalo dos compromissos do elenco nesta semana, menor do que o recomendado pela entidade máxima do futebol mundial.

Segundo a federação internacional, o ideal para os atletas é um período de 72 horas sem partidas. Porém, o Real foi obrigado a entrar em campo diante do Villarreal, por La Liga, 66 horas após o fim do confronto com o Atlético de Madrid, pela volta das oitavas de final da Champions League. A ameaça merengue inclusive, citou o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, como inimigo principal.

- Isso é informação. O Real Madrid não vai voltar a jogar nunca mais sem ter 72 horas de descanso. E para isso, pedirá o amparo da Fifa. Não vamos permitir o atropelo de Tebas - disparou o clube.

A Fifa estabeleceu, em março de 2023, recomendações que protegem a saúde dos atletas. Entre elas, estão as seguintes medidas:

✅ Período de descanso anual para os atletas;

✅ Mínimo de 72 horas entre as partidas de um mesmo time;

✅ Um dia de descanso obrigatório na semana, gerido internamente.

Como são apenas recomendações, não existe obrigatoriedade da concretização dos pontos, o que não impede, por exemplo, a marcação da partida entre Real e Villarreal antes das 72 horas de descanso. As medidas, porém, são adotadas atualmente em jogos organizados pela própria Fifa, como o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo.

Real Madrid x Villarreal

O Real Madrid venceu o Villareal por 2 a 1, neste sábado (15), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Foyth, para o Submarino Amarelo. Do lado dos blancos, Mbappé balançou a rede duas vezes.

👀 Como foi o jogo?

A metade inicial da primeira etapa foi o ponto alto da partida. Não é coincidência que todos os gols do confronto saíram até os 22 minutos. Depois disso, o confronto continuou trocado, com chances para os dois lados. Porém, nem o Villarreal, nem o Real Madrid conseguiu chegar com muito perigo até o fim do jogo.