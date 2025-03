Nas vésperas do confronto contra o Brighton pela Premier League, Pep Guardiola aproveitou a entrevista coletiva para responder às críticas recebidas por Fabio Capello, ex-treinador de Real Madrid, Milan, Roma e Juventus, que o havia chamado de arrogante. O técnico do Manchester City, com ironia, mandando um 'grande abraço' para ele.

Pep Guardiola afirmou que escuta tudo o que dizem sobre ele, sejam críticas ou elogios. O técnico espanhol aproveitou para mandar um recado para Fabio Capello, ironizando as declarações do ex-treinador.

- Eu escuto tudo o que as pessoas dizem sobre mim. Tudo. Então, tomem cuidado! Não é a primeira vez que o Sr. Fabio Capello diz isso. Eu não sou bom o suficiente para ganhar no futebol italiano. Um grande abraço para Fabio, um grande abraço - afirmou Guardiola.

As críticas de Fabio Capello a Guardiola

Na última terça-feira (11), Fabio Capello concedeu uma entrevista ao site "El Mundo" e fez duras críticas ao treinador do Manchester City, afirmando que Guardiola é o culpado na eliminação do clube inglês na Champions, pois é arrogante e sempre quer ser o protagonistas.

- A Champions que ele ganhou com o City foi a única em que não tentou nada estranho nas partidas decisivas. Mas nos outros anos, tanto em Manchester quanto em Munique, ele sempre quis ser o protagonista. Mudava coisas, inventava para poder dizer: "Não ganham os jogadores, ganho eu". Essa arrogância custou várias Champions a ele. Eu o respeito, mas isso é muito claro para mim - afirmou Fabio Capello em entrevista.

Não foi a primeira vez que Capello criticou Guardiola. Em dezembro de 2024, o ex-técnico detonou o comandante do Manchester City na "Sky Sports", afirmando que é arrogante e que tenta tirar o protagonismo de seus jogadores.

Pep Guardiola na eliminação do Manchester City na Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

- Guardiola é um grande treinador, mas é muito arrogante e presunçoso. Às vezes até perdeu títulos porque queria mostrar que foi ele quem ganhou e não os jogadores. Deixou fora de jogos importantes peças-chave do time. Na minha opinião, é uma tentativa de tirar protagonismo e mérito da sua equipe - disse o comentarista na emissora britânica.

Neste sábado (15), às 12h (horário de Brasília), o Manchester City enfrenta o Brighton no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. A equipe de Guardiola ocupa a quinta posição na tabela, com 47 pontos, apenas dois a menos que o Chelsea, que está em quarto. O Brighton, por sua vez, está logo atrás, na sétima colocação, com 46 pontos.