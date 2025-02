Ancelotti desabafa sobre situação de Vini Jr

Na coletiva de imprensa às vésperas do jogo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi questionado sobre os rumores recentes de uma possível transferência de Vini Jr. para a Arábia Saudita.

Ao todo, durante a coletiva, o italiano foi questionado quatro vezes sobre o tema e afirmou estar cansado do assunto. Ele garantiu não se preocupar com os rumores, pois sabe que Vini Jr. está feliz no Real Madrid e tem se destacado. Como exemplo, citou a vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City, de virada, em que o brasileiro foi eleito o melhor em campo.

— É uma questão... Não sei se ele recebeu ofertas ou se mudou de ideia. Só posso te contar o que vejo. E esse é um jogador feliz, ansioso para fazer as coisas bem e fazer história neste clube. Nada mais. - disse o treinador quando perguntado a respeito do desejo de Vini Jr em permanecer para sempre no Real Madrid

Ancelotti e Vini Jr juntos ganharam o Campeonato Espanhol e a Champions League na temporada 2023-24 (Foto: Paul Ellis/AFP)

A esta altura da temporada, Vini Jr tem 16 gols e nove assistências em 30 partidas (26 como titular). Ele lidera o elenco do Real Madrid em gols e é o segundo com mais participações diretas, atrás apenas de Jude Bellingham.