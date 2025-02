Vini Jr rasga elogios a Mbappé e zera rusgas: ‘Amigos dentro e fora do campo’

Em entrevista a Sky Sports, Vini Jr revelou que está muito feliz com a parceria galática que tem feito com Mbappé. A dupla que foi protagonista na virada do Real Madrid contra o Manchester City, tem vivido ótimo momento. Os jogadores têm se entendido cada vez mais no clube merengue e a sua relação, segundo o craque brasileiro, ultrapassa os limites dos gramados.

- Minha conexão com o Mbappé é muito boa, dentro e fora de campo. É crucial para fazer grandes coisas acontecerem - afirmou o craque em entrevista a Sky Sports.

Kylian Mbappé celebra gol junto de Vini Jr em Manchester City x Real Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)

Além disso, o jogador exaltou o craque francês, afirmando que o astro teve sim dificuldades no começo, mas conseguiu ultrapassar a má fase e se tornar essencial para a equipe merengue:

- Jogar com os melhores jogadores sempre torna as coisas mais fáceis. Levou um tempo para Kylian se adaptar, mas ele está indo muito bem agora - completou Vini Jr falando sobre Mbappé à Sky Sports.

Vini Jr de saída do Real Madrid?

O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) preparou uma nova investida para contratar Vinícius Júnior em janeiro de 2025. Segundo o jornal espanhol "As", a proposta saudita inclui um salário de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,28 bilhão) por temporada, com um contrato de cinco anos, visando convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio deste ano.

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

Caso aceite a proposta, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa poderia receber até R$ 6,4 bilhões em salários ao longo do contrato. A princípio, o plano é que Vinícius Júnior se junte ao Al-Ahli, mas os clubes Al-Hilal e Al-Nassr, treinados por Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.

