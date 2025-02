Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista que antecede o duelo com o Osasuna, neste sábado (15), por La Liga. Questionado sobre seu futuro no clube, o comandante italiano não negou uma possível saída breve e afirmou não ter certeza do fim de carreira, mas deixou as portas abertas para um destino minimamente surpreendente: o mundo árabe.

Por que não? A Arábia vai sediar a Copa do Mundo de 2034, o país vive um momento muito competitivo, ainda que estejam abaixo do futebol europeu... ainda vamos ver isso no futuro. O problema é se eu vou querer continuar atuando como técnico. Mas se for da minha vontade continuar no futebol, então por que não? Carlo Ancelotti, sobre mudança para a Arábia Saudita.

Carletto, como é apelidado, esteve próximo de um acordo com a CBF para assumir a Seleção Brasileira, mas optou por se renovar o vínculo com os Merengues em dezembro de 2023. O acordo atual tem duração até o final do primeiro semestre de 2026, quando estará livre no mercado. Na temporada atual, o treinador chegou a receber críticas, e hipóteses foram levantadas sobre um possível pedido de demissão, mas o próprio rechaçou qualquer intenção de pedir as contas.

Perguntado sobre o possível movimento de Vini Jr à Arábia, que teve as possibilidades aumentadas nos últimos dias, o italiano afirmou estar cansado do assunto. O brasileiro, inclusive, já precificou sua renovação, e uma proposta de extensão contratual deve ser formalizada pelo Real em breve, segundo o jornal espanhol "As".

Estou cansado deste tema. Não me preocupam em nada os rumores, porque sei que ele está feliz, tem feito as coisas muito bem, como no último jogo (vitória sobre o Manchester City por 3 a 2) e se encontra motivado. É um tema que se fala fora do Real, aqui dentro não. Nem ele fala sobre isso. Não sei se ele recebeu ofertas, só posso comentar sobre o que vejo. E vejo um jogador feliz, com vontade de fazer coisas grandes e fazer mais história com esse clube.

O Real Madrid de Ancelotti volta a campo neste sábado (15), diante do Osasuna, em visita sempre árdua a Pamplona. A bola vai rolar às 12h15 (de Brasília), e os Blancos defendem a liderança de La Liga, já que têm um ponto de vantagem em relação ao vice-líder, Atlético de Madrid, e dois de frente ao Barcelona, terceiro colocado.

