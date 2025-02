Vini Jr e o Real Madrid têm conversas abertas por uma renovação de contrato. Atuando pelo clube desde 2018, o brasileiro planeja estender o vínculo por mais alguns anos para dar continuidade ao seu legado multicampeão pelo clube, mas nem tudo será fácil nas tratativas.

Segundo o jornal espanhol "As", o camisa 7 já deu preço à assinatura, e aguarda a análise da diretoria merengue para avançar nas conversas. Estima-se que o valor a ser pedido será um salto para o nível do maior salário do elenco, que pertence a Kylian Mbappé.

O astro francês teve um faturamento totalizado em 110 milhões de dólares (R$ 634 milhões na cotação atual) em 2024 - o nono maior do mundo entre atletas masculinos -, enquanto Vini embolsou cerca de metade do valor. O salário bruto anual pago pelo Real também é distinto: R$ 180 milhões para Mbappé, contra R$ 120 milhões para Vínicius. Apenas Alaba, com R$ 129,8 milhões, fica entre os dois no ranking do elenco espanhol.

O contrato atual de Vinícius também envolve uma cláusula que adicionaria R$ 12 milhões anuais para suas contas em caso de uma premiação de melhor do mundo, o que se concretizou em dezembro de 2024, um dia antes do Mundial de Clubes. Até 2027, quando expira o vínculo, o adicional deve ser realizado pelos mandatários blancos.

Vini Jr já declarou publicamente em diversas ocasiões que seu desejo é permanecer em Valdebebas e dar continuidade ao que tem construído com a camisa do Real Madrid. As conversas por renovação não estavam nos planos do clube por enquanto, mas uma possível sedução oriunda do mundo árabe acabou antecipando o planejamento do presidente Florentino Pérez, e a novela deve ter continuidade nos próximos dias.

