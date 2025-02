Ex-affair de Neymar é apontada como novo romance de Vini Jr

Destaque do Real Madrid dentro de campo, Vini Jr tem também conquistado corações fora das quatro linhas. Após viver um romance com a influenciadora Maju Mazalli, ele agora aparenta viver um novo relacionamento. Desta vez, a modelo espanhola Victoria Ruiz, ex-affair de Neymar, é apontada como a nova namorada do atleta.

Os rumores da relação entre a jovem, de apenas 21 anos de idade, e o atacante começaram a ganhar força no último final de semana. Isso porque, Victoria acompanhou de pertinho o empate em 1 a 1 de Real Madrid e Atlético de Madrid, no último sábado (8).

Além disso, outro fato que aumentou as especulações sobre a nova relação foi o distanciamento de Vini Jr com Maju Mazalli. A influenciadora vive um romance recente com o atacante entre 2019 e 2021. Os dois chegaram a terem recaídas e serem flagrados juntos no ano passado, mas agora, parece que a relação é uma página virada.

Por outro lado, Victoria Ruiz ganhou força como nome da nova paixão de Vini Jr. Perfis nas redes sociais já apontam a modelo espanhola como novo affair do camisa 7. Ela, por sua vez, também não esconde o possível caso de romance entre os dois e compartilha fotos em jogos do Real Madrid com a camisa do atual melhor do mundo, eleito pela Fifa.

Victoria Ruiz em partida do Real Madrid com a camisa de Vini Jr (Foto: Reprodução/ Instagram)

Atual affair de Vini Jr já viveu romance com Neymar

O astro do Real Madrid não foi o primeiro jogador que Victoria Ruiz conquistou o coração. Ela também já viveu um romance com Neymar, atualmente no Santos. O caso entre eles aconteceu durante 2022, quando o brasileiro ainda atuava pelo PSG, da França. No período a modelo foi flagrada durante partidas do clube parisiense no Parque dos Príncipes para dar suporte ao atacante.