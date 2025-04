Carlo Ancelotti não escondeu o abatimento após a derrota do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Arsenal, na Champions League. O comandante assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo no Emirates Stadium.

- As possibilidades são pequenas, mas temos que tentar de todas as formas. É uma oportunidade reagir após uma partida ruim e saber se somos capazes de virar. Me sinto responsável, não há dúvidas.

Questionado sobre a mística do Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti reafirmou que as chances do Real Madrid são pequenas. No entanto, o comandante afirmou que tudo é possível acontecer no futebol, principalmente na capital espanhola.

- Parece que depois desta noite não há possibilidades, mas no futebol sempre há mudanças. Ninguém esperava que o Arsenal fosse marcar dois gols de falta. Muitas vezes ocorrem coisas assim no Bernabéu.

O comandante não fez críticas individuais aos jogadores e afirmou ter colocado em campo os melhores jogadores disponíveis. No entanto, o comandante não descartou mudanças para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid não contará com Camavinga, que foi expulso na reta final, o que obrigará Ancelotti a realizar modificações. A presença de Endrick, que não atuou no jogo de ida contra o Arsenal, segue incerta.