Arsenal e Real Madrid terão os caminhos cruzados nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Técnico merengue, Carlo Ancelotti falou de Martin Ødegaard, adversário com passagem pelo time da capital espanhola, em entrevista concedida pré-jogo.

Recorde e poucas oportunidades em Madri 👶⚪

No comando de Ancelotti, Ødegaard subiu aos profissionais do Real Madrid. Estreou no dia 23 de maio de 2015, quando substituiu Cristiano Ronaldo aos 11 minutos da segunda etapa na partida contra o Getafe, tornando-se o mais jovem a atuar pelo plantel principal, com 16 anos, cinco meses e seis dias. Contudo, o jovem não teve mais espaço na sequência da temporada ou no ano seguinte, emprestado para outras equipes ou rebaixado para o time B merengue.

O italiano relembrou da sensação de contar com o norueguês à disposição no elenco do Real Madrid naquela época. Apesar do potencial, a concorrência daquele time era com grandes meio-campistas da história do clube, como Modrić, Kroos e Isco.

— Martin Ødegaard era talentoso aos 16 anos quando estava aqui no Real Madrid, assim como é excelente agora. Não havia espaço para ele provar sua qualidade, ele decidiu ir para outro lugar pela chance de jogar. Ele foi para um dos melhores clubes da Champions League — disse Ancelotti.

Ancelotti em entrevista coletiva antes da partida entre Arsenal e Real Madrid (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Após sair de Madri, Ødegaard teve experiências de destaque por empréstimo no futebol holandês e espanhol, até chegar no Arsenal, em 2021. Aos 26 anos, ele está consolidado como um dos grandes meias ofensivos do futebol mundial. O camisa 8 tem 40 gols e 34 assistências em 187 partidas pelos Gunners.