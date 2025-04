Ídolo do Real Madrid elogia Yamal: ‘Não vi Messi fazer isso’

Lamine Yamal, com 17 anos, vem sendo o principal astro do Barcelona, se consolidando como um dos melhores do mundo. Guti, ex-jogador do Real Madrid, que figurou no elenco dos Galáticos, se derreteu pelo astro Culé. O ex-meio campista afirmou que, Yamal, com pouco tempo de carreira, já é melhor do que ele em toda carreira.

Guti comparou o craque com Mbappé e Vini Jr., afirmando que, com 17 anos, Yamal consegue desequilibrar partidas com o talento que tem. O ex-jogador do Real Madrid completou dizendo que, apesar de não marcar, a joia do Barcelona decide jogos com.

- Ele está anos-luz à frente do que fiz. O melhor? O que é o melhor? Ser o melhor significa ser o melhor em todas as partidas, e em todas as partidas ele não é. Acontece com ele como com Mbappé, como Vini Jr… Ele tem um talento brutal, e muitas vezes falamos sobre ele não marcar gols, mas é que com os passes que ele faz, ele decide o jogo. Ele é um jogador que decide o jogo com uma jogada - afirmou Guti.

O ídolo do Real Madrid também fez questão de comparar Lamine Yamal com Messi, afirmando que diferentemente do argentino, o espanhol já é protagonista do Barcelona na atual idade, enquanto o Messi demorou para engrenar no clube catalão.

- Não vi Messi fazer isso com essa idade. Ele está na primeira divisão e é um jogador juvenil do segundo ano. É um garoto que atualmente é a referência do Barcelona - completou o ex-jogador do Real Madrid.

Lamine Yamal comemora golaço pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

Yamal na corrida pela Bola de Ouro

Dois dos grandes destaques da temporada, Lamine Yamal e Raphinha vivem uma "disputa" pela Bola de Ouro na reta final da temporada. A dupla surge como forte concorrente ao prêmio da "France Football" por conta de um ano acima da média.

Nas próximas semanas, o Barcelona encara confrontos decisivos de mata-mata pela Copa do Rei e Champions League. Nesse momento, Raphinha segue com ligeira vantagem devido aos seus 27 gols e 20 assistências contra os 13 gols e 19 assistências de Yamal. Além disso, o brasileiro ocupa a artilharia da Liga dos Campeões.

Por outro lado, o espanhol é o maior garçom do Campeonato Espanhol e precisará ser mais decisivo na reta final da temporada para superar o brasileiro. No quesito coletivo, Yamal tem a seu favor a disputa do Final Four da Liga das Nações com a Espanha, enquanto a Seleção Brasileira só participa das Eliminatórias para a Copa do Mundo e enfrenta muitas dificuldades para garantir a classificação de forma matemática ao Mundial de 2026.