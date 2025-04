Brasileiros cornetam Ancelotti: ‘Morreu com Endrick no banco’

O Arsenal venceu o Real Madrid por 3 a 0, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, no Emirates Stadium. Após a derrota categórica da equipe espanhola, o técnico Carlo Ancelotti foi bastante criticado. Nas redes sociais, brasileiros se revoltaram com o italiano pelo fato de Endrick não ter entrado em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo atrás do placar por três gols desde os 29 minutos do segundo tempo, Ancelotti não tentou explorar a joia brasileira na busca de diminuir a desvantagem. O cenário não deixou a torcida brasileira feliz, e assim, foi possível observas diversos internautas se manifestando contra o técnico. Veja abaixo a repercussão:

O jogo

Em campo, Declan Rice foi o protagonista da partida com dois golaços de falta no segundo tempo, enquanto Mikel Merino concretizou a goleada do Arsenal por 3 a 0 sobre o Real Madrid. Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta pode até perder por dois gols de diferença no Santiago Bernabéu para conquistar a classificação às semifinais. Por outro lado, o time de Carlo Ancelotti precisará de mais uma virada épica em casa.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Arsenal e Real Madrid?

No sábado (12), o Arsenal encara o Brentford, pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Real Madrid visita o Alavés no domingo (13), pela 31ª rodada da La Liga. As duas equipes voltam a se enfrentar pela Champions League apenas na próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.