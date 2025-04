Jornais espanhóis detonam Rodrygo e criticam Vini Jr: ‘Errático, tímido e mal’

Os jornais espanhóis não perdoaram as atuações de Rodrygo e Vini Jr na derrota do Real Madrid por 3 a 0 para o Arsenal. Os brasileiros não conseguiram ser protagonistas no duelo de quartas de final de Champions League e deixaram a desejar no Emirates Stadium.

Tanto o "Marca", quanto o "As", que são dois dos principais veículos da capital espanhola, criticaram a dupla. Ambos deram notas muito baixas para Rodrygo e Vini Jr, que pouco participaram da criação de jogadas.

No "As", Rodrygo recebeu nota um e foi tratado como o pior jogador em campo ao lado de seu compatriota. O jornal destacou o desaparecimento do camisa 11 em campo, que foi substituído na reta final para a entrada de Brahim Díaz.

- O mais desaparecido da equipe. Apenas protagonizou arrancadas pelas pontas e as finalizações foram inofensivas. Muito discreto. Sem dar o passo à frente que noites como essa exigem. Mal.

O jornal também não poupou críticas a Vini Jr, que não faz uma grande segunda metade de temporada no Real Madrid.

- Errático, tímido e mal. Nos primeiros 30 minutos, protagonizou uma grande quantidade de chances perdidas. Ao seu favor, Timber, que não é um lateral ofensivo, jogou. Mas na frente, apenas assistiu (ao jogo). Similar a Rodrygo. Desaparecido justo quando tinha que dar um passo à frente.

No confronto de volta, o Arsenal pode perder por até dois gols de diferença para conquistar uma vaga na semifinal da Champions League. Por outro lado, a equipe de Carlo Ancelotti precisará de mais uma virada épica para se manter vivo no torneio.

Rodrygo e Vini Jr pelo "Marca"

O "Marca" também não poupou críticas a dois dos atacantes do Real Madrid e também reforçaram o desaparecimento dos jogadores. Rodrygo recebeu uma nota 4 e foi avaliado também por suas últimas semanas de pouco destaque.

- Desaparecido. Muito pouco para um jogador que se espera conexões e ajuda para sair da pressão. Irreconhecível, uma sombra. Não deu sinais de vida no Emirates. Alarmante seu baixo rendimento nas últimas semanas.

Assim como Rodrygo, Vini Jr recebeu nota 4 por sua atuação apagada pelo Real Madrid diante do Arsenal. O atleta foi criticado por suas decisões no ataque, mas também por sua apatia na defesa, onde pouco ajudou sua equipe.

- Apagado. Não correu nos espaços. Teve uma finalização desviada em que podia ter escolhido melhor com Alaba se aproximando para receber a bola. Totalmente fora da partida, arrancadas sem sentido, zero atitude defensiva. Não sabia onde estava durante à noite, mas não estava no Emirates.

Na atual edição da Champions League, Vini Jr soma sete gols e três assistências, mas não balançou as redes desde o início do mata-mata. Por outro lado, Rodrygo tem cinco gols e duas assistências e vive longe dos holofotes de outrora no Real Madrid.