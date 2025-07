Mesmo com a histórica derrota para o Botafogo, o PSG chega à fase decisiva da competição com consistência, já que se classificaram em primeiro no Grupo B e golearam o Inter Miami nas oitavas. Figura dessa regularidade, Vitinha segue como um dos principais jogadores da equipe e tende a ser preponderante para a classificação do time de Luis Enrique às semifinais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de não ser um protagonista óbvio, principalmente pela função que exerce em campo, Vitinha se notabilizou como um pilar do PSG nesta temporada. O meio-campista de 25 anos é muito mais reconhecido pela inteligência e dinâmica do que propriamente pelos números. Esse reconhecimento o levou a ser intitulado como um dos melhores jogadores do mundo e Luis Enrique concorda com essa tese:

continua após a publicidade

— Ele é um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, sem dúvidas. Não vejo um jogador melhor do que ele no meio-campo em nenhuma equipe do mundo. Posso estar errado, mas raramente me engano — afirmou o treinador parisiense ainda em abril, antes de uma partida contra o Nice, pelo Campeonato Francês.

No Mundial, o nível de atuação de Vitinha não caiu mesmo com o grande desgaste dos mais de 60 jogos que disputou por PSG e Seleção Portuguesa. O meio-campista se mantém como um dos mais regulares do elenco e já contribuiu diretamente para dois gols na competição - uma assistência e um gol.

continua após a publicidade

O PSG enfrenta o Bayern de Munique neste sábado (5), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

➡️Luis Enrique encara maior desafio no Mundial com o PSG em clima de leveza

Vitinha no PSG: Conquistas e números na temporada

Em sua terceira temporada pelo PSG, Vitinha foi campeão francês, da Liga dos Campeões e da Copa da França. Além disso, venceu a Liga das Nações por Portugal. Em números, seu ano foi bastante relevante para um meio-campista defensivo.