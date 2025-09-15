Casemiro vive um momento de reconstrução e reafirmação no Manchester United. Após um período de questionamentos e perda de espaço, o volante brasileiro voltou à titularidade sob o comando de Rúben Amorim e se tornou peça-chave na preparação da Seleção Brasileira dirigida por Carlo Ancelotti. O segredo? Um estilo de vida extremamente disciplinado, dentro e fora de campo.

Óscar Ribot, empresário e amigo próximo do camisa 18, detalhou em entrevista ao "Daily Mail" as rotinas que explicam por que Casemiro é hoje um dos atletas mais respeitados do elenco.

– Ele é muito metódico. Vai para a academia antes do treino, depois volta a se exercitar em casa. Faz fisioterapia, usa câmara hiperbárica e tem uma dieta absolutamente rigorosa para manter os 82,5 kg – contou.

Casemiro adotou uma dieta rígida e uma nova filosofia de trabalho

A mudança mais visível em Casemiro é física. Fontes do clube afirmam que ele está “mais magro do que nunca”, com um dos menores índices de gordura corporal do elenco. A transformação se deve a um planejamento nutricional que inclui proibição total de açúcar e prioridade para refeições à base de peixes. Além disso, o volante mantém horários de sono regrados e um cronograma de treinos paralelo ao oficial.

Esse nível de exigência se reflete no desempenho. Desde a pré-temporada 2025/26, Casemiro voltou a ser titular em partidas-chave, incluindo amistosos e confrontos da Premier League. Na última edição do campeonato inglês, ele já havia recebido elogios mesmo em jogos sem brilho do United.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

Aos 33 anos, Casemiro atua não apenas como jogador, mas como exemplo para os mais jovens do elenco. Segundo Ribot, seu profissionalismo tem influenciado nomes emergentes, como o paraguaio Diego León. “Ele age como um irmão mais velho para muitos no clube”, afirmou o empresário. Essa postura o transformou em liderança silenciosa dentro do vestiário e em um parâmetro de dedicação para companheiros e comissão técnica.

Reconquista de espaço e confiança de Amorim e Ancelotti

A chegada de Rúben Amorim, em novembro de 2024, significou um desafio para Casemiro. Inicialmente reserva, ele ficou de fora de nove das primeiras 13 partidas. Entretanto, adotando a nova filosofia do trabalho, o brasileiro conseguiu virar a chave se tornar peça importante no esquema de Rúben Amorim.

Os números mostram o impacto dessa virada: com Casemiro em campo, o United sofreu apenas oito finalizações em 190 minutos nesta temporada, com expectativa de gols sofridos (xGC) inferior a 1. Esse controle defensivo explica por que Amorim insiste na titularidade do volante e por que a diretoria não correu atrás de outro meio-campista para a função no último mercado.

A disciplina e a regularidade também chamaram a atenção de Carlo Ancelotti. O treinador da Seleção Brasileira, que já conhece o jogador dos tempos de Real Madrid, vê no atual momento de Casemiro a confirmação de um padrão que valoriza: atletas que aliam rendimento, liderança e preparo físico exemplar. Para Ancelotti, Casemiro é peça central na montagem do meio-campo para a Copa do Mundo.

Mesmo com sondagens da Arábia Saudita no fim da janela de transferências, o volante optou por permanecer em Manchester. Para ele, disputar a Premier League, manter ritmo competitivo e atuar sob Amorim são condições ideais para garantir protagonismo no ciclo da seleção.

