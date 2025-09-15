menu hamburguer
Ídolo do Corinthians saí em defesa de Lyanco em briga com Neymar

Defensor cometeu pênalti na reta final do jogo

Lyanco - Atlético-MG x Santos
imagem cameraLyanco em ação contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
13:15
O ex-jogador e campeão mundial pelo Corinthians e pela Seleção, Vampeta saiu em defesa do zagueiro Lyanco, do Atlético Mineiro, no episódio envolvendo Neymar durante o empate entre Galo e Santos. Durante sua participação no programa Jovem Pan Esportes, Vampeta analisou a postura do zagueiro na disputa com Neymar, apesar das controvérsias recentes envolvendo o defensor.

- Na treta que ele teve com o Neymar, ele está certíssimo. Ele é zagueiro, não está ali para puxar o s* do Neymar. Ele defende as cores do Atlético. No meio da semana, ele fez m**, todo mundo sabe o que ele postou. Mas ele é zagueiro, foi marcar o Neymar, o juiz deu a falta e ele poderia ter tomado o amarelo. O Neymar revidou, poderia também ter tomado amarelo no lance - afirmou Vampeta durante o programa.

Lyanco faz pênalti em Neymar em Atlético-MG x Santos

A partida terminou empatada por 1 a 1 neste domingo (14), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O defensor atleticano, que protagonizou o lance com o atacante santista, também cometeu um pênalti nos minutos finais do confronto.

O Atlético mantinha a vantagem de 1 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando Lyanco cometeu pênalti em Tiquinho Soares. O atacante do Santos converteu a cobrança, resultando no empate final.

Briga entre Neymar e Lyanco durante Santos x Atlético-MG (Foto: Reprodução)
Briga entre Neymar e Lyanco durante Santos x Atlético-MG (Foto: Reprodução)

