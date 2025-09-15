Adriano Imperador desabafa sobre ida a gigante do futebol: ‘Decisão errada’

O sucesso de Adriano Imperador jogando pelo Flamengo em 2009 despertou o interesse da Roma. O atacante voltou ao futebol italiano — mas o tempo demonstraria que tinha sido um erro. Adriano não conseguiu repetir o bom futebol, e nos anos seguintes teve passagens apagadas por Corinthians, Flamengo, Athlético-PR e Miami United, onde jogou sua última partida como profissional, em 2016.

Sobre a Roma, Adriano Imperador desabafou e explicou sua decisão de carreira envolvendo o gigante europeu;

- Eu acho que foi uma decisão errada que eu tomei e não é nem por dinheiro. Acho que aceitei voltar a Roma mais por um momento de empolgação do que por ser algo que eu realmente queria. Apesar de que eu devia isso ao povo italiano, porque quando eu saí da Inter eu meio que larguei, não dei explicações. Era algo que eu sentia que eu precisava fazer - disse em entrevista à Romário TV.

Romário e Adriano Imperador em entrevista à RomárioTV (Foto: Reprodução)

Mais sobre a carreira de Adriano Imperador

Adriano começou a despontar para o futebol no fim da década de 1990, na base do Flamengo. No início, era lateral-esquerdo, mas logo se percebeu que sua vocação era marcar gols e, por isso, virou atacante.

Revelado pelo Flamengo, Adriano também se tornou ídolo na Itália, mais precisamente na Inter de Milão, quando ganhou o apelido de Imperador. Além do time italiano e carioca, o craque também acumula outras equipes na carreira, como Fiorentina, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico.

Pela Seleção, o ex-atacante disputou a Copa do Mundo de 2006. Ele contribuiu com dois gols em seis partidas jogadas. No entanto, as melhores atuações de Adriano com a camisa do Brasil foram na Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005.

