Ex-Vasco, Douglas Luiz entra na mira de clubes da Premier League

Ex-Vasco, o meia Douglas Luiz entrou na mira de diversos clubes da Premier League para a próxima temporada. O volante pertence a Juventus, mas o clube busca uma saída para o brasileiro após ter sido pouco aproveitado em 2024/2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Leeds, Fulham, Newcastle e Everton são os mais interessados da Premier League nos serviços de Douglas Luiz. O diário italiano aponta que o Como também surge como uma opção, uma vez que o atleta é tido como alvo de Cesc Fabregas.

continua após a publicidade

Na janela de transferências de janeiro, o brasileiro chegou a estar na mira do Manchester United, mas o jogador havia decidido pela permanência em Turim. No entanto, o meia mudou de ideia e espera respirar novos ares e ganhar mais minutos.

A Juventus também planeja recuperar o investimento feito em Douglas Luiz, que girou em torno dos 50 milhões de euros na última temporada. O atleta tem contrato até junho de 2029, mas a Velha Senhora tenta eliminar os custos com o volante no próximo ano.

continua após a publicidade

Passagem de Douglas Luiz pela Premier League

Um dos pontos favoráveis a Douglas Luiz é o fato do meia já ter passado pela Premier League quando defendia o Aston Villa. O brasileiro conseguiu ter sucesso na equipe de Birmingham, em que atuou por cinco temporadas.

Em seu último ano no clube inglês, o brasileiro conseguiu os melhores números da carreira, tendo marcado 10 gols e contribuído com 10 assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.