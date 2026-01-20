Botafogo mantém contato por novo vínculo com Cuiabano

O Botafogo se juntou ao Vasco na tentativa de trazer Cuiabano de volta ao futebol brasileiro. Como apurou o Lance!, a diretoria do Alvinegro quer repatriar o jovem lateral, mas esbarra até aqui em termos e condições, como valores apresentados inicialmente pelo estafe do jogador. O Nottingham Forest, clube que detém os diretos do atleta, também descarta um empréstimo e quer negociá-lo em definitivo.

Mesmo com dificuldade no início das tratativas, o Botafogo permanece nas negociações para ter o jogador de 22 anos.

Cuiabano, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest em setembro de 2025, mas retornou rapidamente ao clube alvinegro por empréstimo para a reta final da temporada. Sem receber oportunidades no time inglês até o momento, o jogador vê com bons olhos um retorno definitivo ao futebol brasileiro, onde já se sente adaptado.

Contratado pelo Botafogo no início de 2024 após destaque no Grêmio, Cuiabano disputou 77 jogos com a camisa alvinegra, marcou dez gols e deu sete assistências em sua passagem.

*Matéria em atualização