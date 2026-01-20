menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo mantém contato por novo vínculo com Cuiabano

Jovem lateral pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
14:29
Cuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraCuiabano fez o gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo se juntou ao Vasco na tentativa de trazer Cuiabano de volta ao futebol brasileiro. Como apurou o Lance!, a diretoria do Alvinegro quer repatriar o jovem lateral, mas esbarra até aqui em termos e condições, como valores apresentados inicialmente pelo estafe do jogador. O Nottingham Forest, clube que detém os diretos do atleta, também descarta um empréstimo e quer negociá-lo em definitivo.

continua após a publicidade

Mesmo com dificuldade no início das tratativas, o Botafogo permanece nas negociações para ter o jogador de 22 anos.

Cuiabano, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest em setembro de 2025, mas retornou rapidamente ao clube alvinegro por empréstimo para a reta final da temporada. Sem receber oportunidades no time inglês até o momento, o jogador vê com bons olhos um retorno definitivo ao futebol brasileiro, onde já se sente adaptado.

Contratado pelo Botafogo no início de 2024 após destaque no Grêmio, Cuiabano disputou 77 jogos com a camisa alvinegra, marcou dez gols e deu sete assistências em sua passagem.

continua após a publicidade

*Matéria em atualização

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias