Jorge Jesus voltou a ser o nome da vez para assumir a Seleção Brasileira. Mantido de forma longínqua no radar devido ao interesse de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em Carlo Ancelotti, o lusitano era listado como uma segunda opção. Porém, com a desistência da entidade em fechar com o italiano, o português ganha força internamente.

Contudo, o trabalho do "Mister" no Al-Hilal em 2024-25 é algo a se observar pela confederação. O time saudita caiu de produção em relação à histórica temporada anterior, e deve encerrar a trajetória sem títulos de expressão.

Jesus chegou ao Crescente em julho de 2023, durante a onda de aportes financeiros do Fundo de Investimento Público (PIF) local, feitos com o fito de fortalecer a liga. E logo em sua primeira temporada, alcançou uma marca significativa: 34 vitórias consecutivas, um recorde mundial que valeu, inclusive, um lugar no Guiness.

O desempenho positivo gerou dois troféus expressivos: a Saudi Pro League e a Copa do Rei Saudita. Para fechar a Tríplice Coroa local, restava a Champions Asiática. Porém, a sequência de triunfos foi quebrada diante do Al-Ain, em derrota por 4 a 2, nas quartas de final; na volta, a vitória por 2 a 1 foi insuficiente para a remontada.

Na temporada atual, porém, a situação vivida é diferente. A equipe até abriu a época de maneira positiva, goleando o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para erguer a Supercopa Saudita. Porém, na Copa do Rei, sucumbiu ao Al-Ittihad de Benzema nos pênaltis; e nesta terça-feira (29), foi eliminada pelo Al-Ahli na semifinal da Champions, com direito a gol de Roberto Firmino.

Como esperança de conquista, resta apenas a liga local, mas a situação é complicada. O time de Jesus tem apenas cinco jogos para desfazer uma vantagem de seis pontos em favor do próprio Al-Ittihad, líder da competição. Em caso de empate por pontos, os Tigres ainda terão a vantagem devido ao agregado do confronto direto ser favorável em 5 a 4; ou seja, é necessário vencer os cinco compromissos e torcer por pelo menos três tropeços dos líderes.

🔢 Números de Jorge Jesus, alvo da Seleção, pelo Al-Hilal

📆 TEMPORADA 2023-24

⚽ 59 jogos

✅ 50 vitórias

🟰 6 empates

❌ 3 derrotas

🎯 158 gols marcados

🥅 44 gols sofridos

🏆 Títulos: Supercopa do Rei Saudita, Copa do Rei Saudita e Saudi Pro League

📆 TEMPORADA 2024-25*

⚽ 46 jogos

✅ 31 vitórias

🟰 8 empates

❌ 7 derrotas

🎯 129 gols marcados

🥅 50 gols sofridos

🏆 Títulos: Supercopa do Rei Saudita

Jorge Jesus é o novo nome principal para assumir a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

A fresquidão do nome de Jesus na CBF é impulsionada pela magia do trabalho realizado no Flamengo. No segundo semestre de 2019, conquistou a Libertadores e o Brasileirão, e iniciou o ano seguinte erguendo os troféus da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Cariocão, antes de aceitar um retorno ao Benfica.

🤔 Por que Ancelotti não assumirá o Brasil?

Carlo Ancelotti recusou a proposta para ser técnico da Seleção Brasileira, segundo informações do jornal espanhol "Marca". O principal empecilho teria sido a não liberação do Real Madrid, que conta com o treinador até o Mundial de Clubes, que ocorre entre junho e julho, após o prazo dado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o fim das tratativas entre as partes, Jorge Jesus ganhou força. As chances são maiores devido à possível demissão do Al-Hilal, justamente por conta dos resultados ruins recentes e a queda na Champions Asiática. Assim, a CBF teria livre caminho para negociar diretamente com o lusitano, em vias de preparação para a Copa do Mundo de 2026.