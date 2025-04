Além de Ancelotti e Jesus, outro medalhão europeu vira alvo da Seleção, diz Rizek

A CBF segue em busca de um novo técnico para a Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior, há uma semana. Segundo o jornalista André Rizek, da Globo, quatro nomes estão em pauta: Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e José Mourinho, que não havia sido ventilado como um dos possíveis substitutos.

- Tenho para mim, que o preferido da CBF é o Jorge Jesus. Mas além dele, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e a novidade que não foi falado ainda, José Mourinho. Na minha percepção, o Ancelotti seria o nome dos sonhos da CBF, mas tem contrato com o Real Madrid até ano que vem. O preferido pela praticidade, porque o contrato acaba em maio, é o Jesus - disse Rizek.

Possível alvo da Seleção, José Mourinho tem contrato com o Fenerbaçhe-TUR até junho de 2026.

Demissão de Dorival Júnior da Seleção

O fim do ciclo de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira aconteceu após a última Data-Fifa, do mês de março. Na ocasião, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, mas posteriormente sofreu uma goleada para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental. Ambas as partidas foram válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A derrota categórica para a equipe albiceleste fez o trabalho de Dorival se tornar insustentável. Com este cenário, a CBF anunciou, no último dia 28 de março, a demissão do treinador. Após a saída de Tite, no início de 2023, Ramon Menezes e Fernando Diniz também passaram pela Seleção Brasileira antes da chegada de Dorival.