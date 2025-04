Procurando voltar ao topo do futebol alemão após o vice para o Bayer Leverkusen na última temporada, o Bayern de Munique está cada vez mais perto do seu 33º título da Bundesliga. Para se manter na liderança, os Bávaros retornam aos gramados nesta sexta, dia 4 de abril, para visitar o Augsburg. Os comandados de Vincent Kompany, porém, ainda não podem ser campeões.

Com ainda sete rodadas por jogar, o Bayern de Munique soma apenas seis pontos a mais que o Leverkusen, atual segundo colocado. Neste sentido, mesmo em caso de vitória contra o Augsburg e tropeço dos rivais, o Bayern não poderá ser campeão na 28ª rodada da Bundesliga.

No melhor dos cenários, o Bayern poderá ser campeão apenas no dia 19 de abril, contra o Heidenheim. Para que isso aconteça, os Bávaros terão de vencer seus três jogos e torcer por três derrotas do Leverkusen no período. Com isso, iriam a 74 pontos, ficando assim, inalcançáveis.

Já se olharmos para um cenário mais pessimista, em que o Leverkusen vence seus últimos sete jogos da temporada, o Bayern terá de somar, pelo menos 15 dos 21 pontos restantes. Vale frisar que o calendário dos Bávaros é mais complicado em relação ao rival.

Musiala e companheiros comemorando gol do Bayern de Munique (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Jogos restantes do Bayern de Munique na Bundesliga

Augsburg x Bayern de Munique - 4 de abril (15h30)

Bayern de Munique x Borussia Dortmund - 12 de abril (13h30)

Heidenheim x Bayern de Munique - 19 de abril (10h30)

Bayern de Munique x Mainz - 26 de abril (10h30)

RB Leipzig x Bayern de Munique - 3 de maio (10h30)

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach - 10 de maio (13h30)

Hoffenheim x Bayern de Munique - 17 de maio (10h30)

Caso a distância de seis pontos atual seja mantida rodada após rodada, o Bayern de Munique garantiria seu título no dia 3 de maio, fora de casa, contra o RB Leipzig.