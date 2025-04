Após 25 anos de clube, Thomas Müller não vai seguir no Bayern de Munique para a próxima temporada. Dono de 33 títulos e com 724 partidas disputadas, ele é o jogador com maior número de jogos pelos Bávaros na história, sendo um dos maiores ídolos da instituição.

Com alto salário e poucos minutos na temporada, Müller decidiu, em comum acordo com o Bayern, pela não renovação de seu contrato, que termina em junho deste ano. Ao todo, o atacante entrou em campo 34 vezes na temporada, com cinco gols marcados e cinco assistências. Na maior parte do tempo, contudo, ele esteve no banco de reservas, com 1259 minutos jogados; média de 37 por partida. Por isso, o Lance! levantou cinco possíveis destinos para o alemão em um futuro próximo.

Possíveis destinos para Thomas Müller ⚽

MLS

Assim como a reta final de inúmeros craques consagrados do futebol europeu, o futuro de Müller pode ser nos Estados Unidos. Ex-parceiro de seleção, Reus foi um dos recentes atletas que fizeram o movimento de migrar ao soccer após anos de idolatria no futebol alemão com a camisa do Borussia Dortmund, rival do Bayern. Em 2025, a liga norte-americana tem a participação de 19 jogadores nascidos em território germânico — o quinto país com o maior número de atletas, com exceção dos estadunidenses.

Campeonato Turco

Não é de hoje que o futebol turco é um paraíso para veteranos em fim de carreira. O trio de ferro formado por Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas consegue oferecer altos salários e benefícios fiscais para jogadores renomados. Além disso, um campeonato de bom nível a seu favor, torcidas apaixonadas e a chance de ainda chegar em mata-matas nas competições europeias potencializam o negócio. Os clubes médios, cabe ressaltar, também têm provado protagonismo no mercado com contratações ousadas de nomes das grandes ligas.

Brasileirão

A primeira, última e única memória de Müller em território brasileiro certamente é positiva. Campeão da Copa do Mundo de 2014, o alemão viveu a maior glória de sua carreira internacional no Brasil, em campanha marcada pelos seus cinco gols — segundo lugar na artilharia geral do torneio.

Na campanha pelo título mundial, o estado da Bahia contou com um carinho especial para a delegação campeã, visto que os alemães ficaram hospedados por 35 dias em Santa Cruz Cabrália, cidade localizada no litoral baiano. À época, os companheiros de seleção Neuer e Schweinsteiger vestiram até a camisa do Esquadrão.

Em um Brasileirão caracterizado pela alta presença de jogadores europeus, Müller poderia ter espaço em clubes com potencial financeiro de arcar com sua remuneração. O retorno midiático, por sua vez, renderia bons frutos a instituição, além da possível força técnica em alto nível. O próprio Bahia, que pertence ao grupo City, teria condições de tentar a contratação do jogador.

