Segundo apurações do Lance!, um dos nomes que ganhou força internamente nos últimos dias foi o de José Mourinho. Atualmente na Roma, o português tem contrato expirando ao fim do primeiro semestre de 2024 e interessa, mas não haverá seguimento no processo enquanto a situação presidencial da CBF não for resolvida. Após duelo pela Copa da Itália, o próprio Mourinho negou qualquer contato com a confederação brasileira.