Algoz do Manchester United na Copa da Liga é multado; tem tapetão?
Grimsby Town registra atleta fora do prazo. United tem até o dia 8 para recorrer
O Grimsby Town, algoz do Manchester United na Copa da Liga Inglesa, será multado pela English Football League (EFL), entidade que organiza o torneio, por escalar de maneira irregular o jogador Clarke Oduor na partida contra os Red Devils.
Segundo a EFL, o Grimbsy será obrigado a pagar 20 mil euros por violar as regras da competição. Oduor foi inscrito com 1 minuto e 59 segundos de atraso. O atleta pertence ao Bradford City e foi emprestado ao clube um dia antes do confronto contra o Manchester United,
Clarke Oduor entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo, quando o time da quarta divisão inglesa vencia por 2 a 0. Após o empate do Manchester United nos minutos finais, o confronto foi decidido nos pênaltis. Oduor foi responsável pelo único erro do time na disputa. Mesmo assim, o Grimsby Town venceu por 12 a 11 o conforto e obteve a classificação
Em nota oficinal, a English Football League (EFL) afirmou que o erro administrativo foi relatado pelo próprio Grimsby Town no dia seguinte ao confronto. A ação do clube ajudou a reduzir a punição financeira em 10 mil euros, que ficarão suspensos até o final da temporada 2025/26,
— “Após uma análise detalhada das evidências e levando em conta decisões anteriores em casos semelhantes, o Conselho decidiu manter a penalidade financeira. Foi considerado ainda que a infração não foi intencional e que não houve tentativa de fraude. Desde então, o clube adotou medidas para evitar que situações desse tipo se repitam” — Informou a entidade
➡️Algoz do Manchester United desabafa após Copa da Liga: ‘Estou meio irritado’
O Manchester United pode recorrer à decisão da EFL até a próxima segunda-feira (8). O recurso pode gerar a anulação da partida e a classificação dos Red Devils à terceira fase da competição, onde teria o Sheffield Wednesday como adversário.
