Akanji, do Manchester City, chega à Inter de Milão por empréstimo
Zagueiro chega por empréstimo de um ano; contrato apresenta opção de compra
A Inter de Milão anunciou a contratação por empréstimo de Manuel Akanji na terça-feira (2), o último dia da janela de transferências do verão europeu. O vínculo é válido para a temporada 2025/2026 e conta com opção de compra. O anúncio por parte do clube italiano ocorreu através das redes sociais.
A Inter de Milão desembolsou 2 milhões de euros para o empréstimo de Manuel Akanji. Além disso, o contrato prevê opção de compra no valor fixado de 15 milhões de euros, que será acionada caso o time vença o Campeonato Italiano e o zagueiro participe de ao menos de 50% das partidas do clube na temporada. O anúncio ocorreu no perfil oficial da Inter no X (antigo Twitter).
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a transferência de Akanji ocorre após o jogador receber sondagens do Milan, Tottenham e Crystal Palace. Entretanto, o zagueiro de 30 anos optou por reforçar a defesa da Inter, sob o comando do novo técnico Cristian Chivu.
Trajetória de Akanji no City
Akanji chegou ao Manchester City em 2022 após atuar pelo Borussia Dortmund. Sob o comando de Pep Guardiola, o zagueiro suíço fez 136 partidas e teve uma trajetória vitoriosa: conquistou dois títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões da UEFA, um Mundial de Clubes da FIFA, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da UEFA e uma Supercopa da UEFA.
Na última temporada, o zagueiro disputou 40 partidas pelo City. Sua última partida pelos azuis de Manchester foi na derrota de 4 a 3 para o Al-Hilal nas oitavas de final Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.
