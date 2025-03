Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, tem sua saída rumo ao Real Madrid encaminhada. O contrato do lateral-direito com os Reds expira ao final do primeiro semestre de 2025, e o vínculo não será estendido, o que levará a um acerto grátis com os Merengues para a próxima temporada.

A "Sky Sports" informou, na manhã desta terça-feira (25), valores da negociação. Segundo o canal, Arnold embolsará 13 milhões de euros por ano (mais de R$ 80 milhões na cotação atual), o que leva a um cálculo de 240 mil euros semanais (R$ 1,4 milhão). O valor é um terço acima do que o atleta recebia a cada sete dias na Inglaterra.

O contrato com os espanhóis deve ter duração até o fim da temporada 2029-30. Trent é mais uma das contratações geracionais do presidente Florentino Pérez, que se acostumou a adquirir atletas de menos idade para seu elenco, com o fito de montar um plantel de longo prazo e montar hegemonias no futebol nacional e continental.

Alexander-Arnold chegou ao Liverpool com apenas seis anos, em 2004. O futebol demonstrado desde criança fez o jogador subir nas categorias até fazer sua estreia pelos profissionais em 2016, na derrota por 3 a 0 para o Middlesbrough, pela Premier League, sob o comando de Jürgen Klopp.

Com o passar dos meses, o lateral ganhou titularidade em uma posição que assombrou o clube desde a saída de Glen Johnson, e não decepcionou. Com a bola nos pés, Arnold se tornou tamanha referência que o moveu para o meio de campo em diversas oportunidades. Com isso, ajudou na construção com gols e assistências no terço final, e virou um pilar da era Klopp na conquista da primeira Premier League da história do clube, além da Champions de 2018-19 e do Mundial de Clubes, diante do Flamengo.

🔢 Real Madrid de olho: números de Alexander-Arnold pelo Liverpool

⚽ 349 jogos

✅ 232 vitórias

🟰 64 empates

❌ 53 derrotas

🥅 22 gols

📤 87 assistências

🏆 Títulos: Champions League 2018-19, Supercopa Europeia 2019, Mundial de Clubes 2019, Premier League 2019-20, EFL Cup de 2021-22 e 2023-24, FA Cup 2021-22 e Community Shield 2022