Gigante italiano pode desembolsar quase meio bilhão por atacante rival

A Juventus busca um centroavante para a equipe e observa um nome conhecido pelos italianos. Se trata de Victor Osimhen, atualmente emprestado ao Galatasaray pelo Napoli. O nigeriano já foi artilheiro do Campeonato Italiano na temporada 2022/23, com 26 gols marcados.

Victor Osimhen comemorando gol pelo Galatasaray (Foto: Ozan Kose / AFP)

De acordo com o jornal italiano "Tuttosport", a Juventus está disposta a oferecer uma quantia alta pela contratação do atacante. Atualmente, o atleta tem uma multa rescisória de 75 milhões de euros (cerca de R$ 464,4 milhões).

No entanto, um jogador que agrada Antonio Conte, técnico do Napoli, pode ser envolvido na negociação. A diretoria da Juventus deve utilizar o zagueiro italiano Federico Gatti, de 26 anos, como moeda de troca para abater o valor pedido pelo rival. O atleta é avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões).

Devido à má relação com Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, Osimhen vê com bons olhos uma transferência à Velha Senhora.

Temporada abaixo do clube de Turim

A Juventus não vem passando por grandes momentos na atual temporada. No último domingo (24), a diretoria demitiu o treinador Thiago Motta após maus resultados no Campeonato Italiano e Champions League. De forma rápida, o clube já anunciou um novo técnico: o croata Igor Tudor.

Time da Juventus comemorando gol marcado (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Uma das justificativas da demissão de Thiago Motta foi a falta de gols da equipe. Dusan Vlahovic, centroavante titular da Velha Senhora, marcou apenas 14 gols na temporada inteira. Para criar uma "sombra" ao número 9, a Juve contratou Kolo Muani por empréstimo. No entanto, o francês também não foi capaz de ser o goleador que a diretoria esperava e não deve ser comprado em definitivo.

O clube foi eliminado da Champions League precocemente, caindo nos playoffs do torneio pelo PSV. Na Copa da Itália, foi surpreendido pelo Empoli e perdeu para a equipe nos pênaltis nas quartas de final. Além disso, o time está em 5° colocado do Campeonato Italiano e, faltando nove rodadas para o fim da competição, tem que somar pontos para se classificar à Champions League da próxima temporada.