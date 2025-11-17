Alemanha busca classificação para Copa em confronto direto; veja o que está em jogo nas Eliminatórias
Tetracampeã do mundo busca confirmar vaga no Mundial
A Alemanha entra em campo nesta segunda-feira (17) em duelo decisivo nas Eliminatórias Europeias contra a Eslováquia valendo uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo A com 12 pontos, a equipe de Julian Nagelsmann chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre Luxemburgo — com dois gols de Nick Woltemade — mas ainda em situação delicada, já que está à frente dos eslovacos apenas pelo saldo de gols.
O que a Alemanha precisa para confirmar a vaga na Copa?
O cenário é simples: se não perder, a Alemanha garante classificação direta. Mas em caso de vitória da Eslováquia, os tetracampeões terão que disputar a repescagem. Os eslovacos, também já assegurados no top-2, serão líderes do grupo se vencerem; qualquer outro resultado os manda para os playoffs.
Como chega a Alemanha para o confronto das Eliminatórias?
A Alemanha chega ao confronto após quatro vitórias seguidas (duas sobre Irlanda do Norte e duas sobre Luxemburgo), recuperando-se da derrota na estreia justamente para a Eslováquia, por 2 a 0. Apesar do histórico pesado de quatro títulos mundiais, os alemães vêm de duas eliminações consecutivas na fase de grupos da Copa.
Nagelsmann terá importantes desfalques, como Ter Stegen, Rüdiger, Musiala e Havertz, todos lesionados. Ainda assim, a equipe não deve ter grandes mudanças em relação ao triunfo sobre Luxemburgo — com retorno previsto de Kimmich e Schlotterbeck. Woltemade, autor de três gols em sete jogos pela seleção, segue no comando do ataque, ao lado de Florian Wirtz.
Eslováquia tentará ir à sua segunda Copa do Mundo como país independente
A Eslováquia, por sua vez, derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0 na rodada anterior, com gol de Tomas Bobcek nos minutos finais. O time de Francesco Calzona venceu Alemanha e Luxemburgo nas duas primeiras partidas da campanha, oscilou ao perder para a Irlanda do Norte, mas voltou a engrenar com novos triunfos sobre Luxemburgo e Irlanda do Norte.
Do lado eslovaco, David Strelec deve atuar como referência ofensiva, enquanto Dubravka, Skriniar e David Hancko aparecem como titulares confirmados. David Duris e Tomas Rigo também devem iniciar a partida em um time sem surpresas.
Caso se classifique, esta será apenas a segunda vez que a Eslováquia disputará uma Copa do Mundo depois de 2010. As primeiras participações do país foi nos Mundiais de 1930 e 1934, ainda como a antiga Checoslováquia.
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- África do Sul (África)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Argélia (África)
- Argentina (América do Sul)
- Austrália (Ásia)
- Brasil (América do Sul)
- Cabo Verde (África)
- Canadá (país-sede)
- Catar (Ásia)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Costa do Marfim (África)
- Croácia (Europa)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- EUA (país-sede)
- França (Europa)
- Gana (África)
- Holanda (Europa)
- Inglaterra (Europa)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Noruega (Europa)
- Paraguai (América do Sul)
- Portugal (Europa)
- Senegal (África)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)
