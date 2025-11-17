menu hamburguer
Alemanha busca classificação para Copa em confronto direto; veja o que está em jogo nas Eliminatórias

Tetracampeã do mundo busca confirmar vaga no Mundial

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 17/11/2025
10:58
Wirtz e Duda disputam bola no duelo entre Alemanha e Eslováquia, pelas Eliminatórias
A Alemanha entra em campo nesta segunda-feira (17) em duelo decisivo nas Eliminatórias Europeias contra a Eslováquia valendo uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo A com 12 pontos, a equipe de Julian Nagelsmann chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre Luxemburgo — com dois gols de Nick Woltemade — mas ainda em situação delicada, já que está à frente dos eslovacos apenas pelo saldo de gols.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O que a Alemanha precisa para confirmar a vaga na Copa?

O cenário é simples: se não perder, a Alemanha garante classificação direta. Mas em caso de vitória da Eslováquia, os tetracampeões terão que disputar a repescagem. Os eslovacos, também já assegurados no top-2, serão líderes do grupo se vencerem; qualquer outro resultado os manda para os playoffs.

Como chega a Alemanha para o confronto das Eliminatórias?

A Alemanha chega ao confronto após quatro vitórias seguidas (duas sobre Irlanda do Norte e duas sobre Luxemburgo), recuperando-se da derrota na estreia justamente para a Eslováquia, por 2 a 0. Apesar do histórico pesado de quatro títulos mundiais, os alemães vêm de duas eliminações consecutivas na fase de grupos da Copa.

Nagelsmann terá importantes desfalques, como Ter Stegen, Rüdiger, Musiala e Havertz, todos lesionados. Ainda assim, a equipe não deve ter grandes mudanças em relação ao triunfo sobre Luxemburgo — com retorno previsto de Kimmich e Schlotterbeck. Woltemade, autor de três gols em sete jogos pela seleção, segue no comando do ataque, ao lado de Florian Wirtz.

Nick Woltemade comemora gol da Alemanha diante da Irlanda do Norte pelas Eliminatórias (Foto: Paul Faith / AFP)
Eslováquia tentará ir à sua segunda Copa do Mundo como país independente

A Eslováquia, por sua vez, derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0 na rodada anterior, com gol de Tomas Bobcek nos minutos finais. O time de Francesco Calzona venceu Alemanha e Luxemburgo nas duas primeiras partidas da campanha, oscilou ao perder para a Irlanda do Norte, mas voltou a engrenar com novos triunfos sobre Luxemburgo e Irlanda do Norte.

Do lado eslovaco, David Strelec deve atuar como referência ofensiva, enquanto Dubravka, Skriniar e David Hancko aparecem como titulares confirmados. David Duris e Tomas Rigo também devem iniciar a partida em um time sem surpresas.

Caso se classifique, esta será apenas a segunda vez que a Eslováquia disputará uma Copa do Mundo depois de 2010. As primeiras participações do país foi nos Mundiais de 1930 e 1934, ainda como a antiga Checoslováquia.

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

  1. África do Sul (África)
  2. Arábia Saudita (Ásia)
  3. Argélia (África)
  4. Argentina (América do Sul)
  5. Austrália (Ásia)
  6. Brasil (América do Sul)
  7. Cabo Verde (África)
  8. Canadá (país-sede)
  9. Catar (Ásia)
  10. Colômbia (América do Sul)
  11. Coreia do Sul (Ásia)
  12. Costa do Marfim (África)
  13. Croácia (Europa)
  14. Egito (África)
  15. Equador (América do Sul)
  16. EUA (país-sede)
  17. França (Europa)
  18. Gana (África)
  19. Holanda (Europa)
  20. Inglaterra (Europa)
  21. Irã (Ásia)
  22. Japão (Ásia)
  23. Jordânia (Ásia)
  24. Marrocos (África)
  25. México (país-sede)
  26. Nova Zelândia (Oceania)
  27. Noruega (Europa)
  28. Paraguai (América do Sul)
  29. Portugal (Europa)
  30. Senegal (África)
  31. Tunísia (África)
  32. Uruguai (América do Sul)
  33. Uzbequistão (Ásia)

circulo com pontos dentroTudo sobre

