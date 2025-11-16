Jogador da Alemanha é acusado de porte ilegal de arma

O atacante Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e da seleção da Alemanha, enfrenta acusações de usar e portar armas ilegalmente. As investigações, que duram mais de um ano, indicaram a presença de um soco inglês e de um taser na residência do jogador e de sua companheira, a rapper suíça Loredana Zefi.

O procurador do caso, Michael Burggräf, afirmou que a ordem judicial está em vigor desde o dia 30 de outubro, conforme divulgado pelo jornal alemão Bild. A multa estipulada ficou em 450 mil euros (quase 2,8 milhões de reais, na cotação atual), que podem ser depositadas em até 60 parcelas. Desse modo, Adeyemi evita não só a prisão como mantém seu registro criminal limpo.

O empresário do jogador, Jorge Mendes, disse que o material foi recebido por Adeyemi por meio de uma "caixa misteriosa". O Borussia Dortmund, clube que defende, também se pronunciou, dizendo que "leva sempre a sério as acusações criminais e as utiliza como oportunidade para discutir o assunto com seus funcionários, respeitando as obrigações de confidencialidade".

Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e da Alemanha, em partida contra o Heidenheim (Foto: Pau BARRENA / AFP)

A Alemanha é a líder do Grupo A das Eliminatórias, com 12 pontos, empatada com a Eslováquia – o saldo de gols dá a vantagem aos alemães. Na próxima segunda-feira (17), às 16h45 (horário de Brasília), as duas seleções se enfrentam no jogo que pode ser fundamental para ambas. O duelo acontecerá na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.