O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, superou marca de Pelé em partida contra a Albânia, neste domingo (16), válida pelas Eliminatórias Europeias. Pela Seleção, o Rei do Futebol marcou 77 vezes em 92 partidas; Kane, com os gols da vitória, alcançou 78 tentos, alcançados em 113 jogos.

O jogo terminou em 2 a 0, com Kane tendo sido o único a balançar as redes no jogo. A Inglaterra, que já era líder e já estava classificada para a Copa do Mundo de 2026, ampliou a vantagem para a segunda colocada, justamente a adversária Albânia. A seleção de Thomas Tuchel tem 100% de aproveitamento na fase, com oito vitórias em oito jogos.

Na temporada 2025/26, o artilheiro já soma 21 gols em 26 partidas, somando Champions League, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Eliminatórias Europeias. Com 32 anos, Kane tem visto seu nome ser atrelado ao Barcelona, que não deve renovar com Lewandowski e pode estar em busca de um substituto à altura.

Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

🔢 Números de Harry Kane, da Inglaterra

O atacante inglês tem números impressionantes em sua carreira. Pelo Tottenham, marcou 280 vezes em 435 partidas, apesar de nunca ter sido campeão pelos Spurs. Em empréstimos no começo de sua caminhada no time de Londres, balançou a rede em 16 ocasiões.

Pelo Bayern de Munique, soma impressionantes 108 gols em 113 jogos e, pela Inglaterra, 78 em 112. Ao todo, tem 406 registros em 612 partidas em sua carreira.