A Copa do Mundo de 2026 está tomando cada vez mais forma. Depois do Japão, a Nova Zelândia se tornou a segunda seleção a confirmar vaga no torneio. Em partida contra a Nova Caledônia, na madrugada desta segunda-feira (24), os All Whites venceram por 3 a 0 para garantir o primeiro representante da Oceania.

Nas Eliminatórias, os neozelandeses mantiveram 100%, vencendo todos os seus jogos. A decisão pela vaga marcou um encontro de invictos contra a Nova Caledônia. Por ter um time mais sólido, a Nova Zelândia, de Chris Wood, não teve dificuldades para avançar. A Caledônia terá que disputar repescagem contra times da Ásia, América do Sul e América do Norte/Central.

Será a primeira participação em Copas do Mundo da Nova Zelândia desde 2010, quando foi ao torneio realizado na África do Sul. Antes, a seleção havia disputado a competição apenas em 1982, quando também caiu na fase de grupos.

Agora, a Copa do Mundo de 2026 já tem cinco seleções confirmadas. Além da Nova Zelândia, o Japão também garantiu vaga via Eliminatórias. Canadá, Estados Unidos e México estão garantidos por serem os países que irão sediar o evento.

Como o Japão se classificou para a Copa do Mundo de 2026?

O Japão venceu a equipe do Bahrein por 2 a 0 em Saitama (JAP) e garantiu a vaga pela parte asiática da competição. Esta é a oitava vez em que a equipe se qualifica à competição; desde 1998, a seleção disputou todas as edições, incluindo a oportunidade em que sediou a disputa junto à Coreia do Sul, em 2002.