A Copa do Mundo de 2030 pode ter passado por uma manipulação no último ano. Segundo o jornal "El Mundo", a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) supostamente alterou alguns documentos para incluir a cidade de San Sebastián entre as sedes.

A situação aconteceu em junho de 2024. Mandatários responsáveis pela candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos se reuniram para decidir as sedes da competição. Através de uma planilha, os responsáveis traçaram um ranking de pontuações, onde o Balaídos, estádio do Celta de Vigo, aparecia em 11º, justamente o número de estádios disponibilizados para o país, com o Anoeta, da Real Sociedad, logo abaixo.

Dois dias depois, a equipe de avaliação mexeu na planilha e fez alterações, o que levou ao aumento pontuação do Anoeta e, consequentemente, à ultrapassagem sobre a arena localizada na Galícia. Rafael Louzán, então vice-presidente - subiu à cadeira principal meses depois - da RFEF, tinha o desejo de incluir Vigo entre as sedes, mas foi informado dos critérios por María Tato, integrante da Área Internacional da entidade, um dia após a reunião inicial.

Abel Caballero, prefeito de Vigo, entrou em ação para solicitar que os critérios e as notas se tornassem públicos, e denominou o órgão máximo do futebol espanhol como "obscurantista". Louzán, porém, foi no caminho contrário, e afirmou que a instituição responsável pela decisão dos estádios que receberão a Copa do Mundo de 2030 "não é uma administração pública obrigada a fornecer tais dados".

Em determinado momento, analisou-se internamente a possibilidade de ampliar o número de arenas da Espanha para 13. Porém, como o regulamento da Fifa limita o total de casas de um Mundial a 20, as federações portuguesa e marroquina vetaram a ampliação, a fim de evitar problemas com a entidade responsável pela competição, mantendo os 11 iniciais.

Copa do Mundo de 2030 está sob suspeita de manipulação (Foto: Odd Andersen / AFP)

🏟️ Manipulação na Copa? Os estádios espanhóis que receberão os jogos

Estadio Riazor - La Coruña

Camp Nou - Barcelona

Cornellà-El Prat (RCDE Stadium) - Barcelona

San Mamés - Bilbao

Estadio Gran Canaria - Las Palmas

Santiago Bernabéu - Madri

Riyadh Air Metropolitano - Madri

La Rosaleda - Málaga

Anoeta - San Sebastián

La Cartuja - Sevilha

La Romareda - Zaragoza

Além do solo espanhol, a Copa do Mundo de 2030 também acontecerá em outros cinco países. Marrocos e Portugal serão sedes fixas; Argentina, Uruguai e Paraguai receberão jogos iniciais, em espécie de comemoração dos 100 anos do torneio.