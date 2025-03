Multicampeão pelo Manchester United e ativo no mundo digital do futebol, Patrice Evra saiu em defesa de Didier Deschamps, treinador da França. O ex-lateral criou a teoria de que a Fifa teria favorecido a Argentina na Copa do Mundo de 2022. De acordo com ele, a entidade quis dar o troféu para Lionel Messi.

A fala de Evra sobre Messi girou em torno de um debate no programa "Rothen s'enflamme, do "RMC Sport", sobre o futuro da França sem Deschamps, que irá deixar o comando do time ao fim da Copa de 2026. Ele foi o técnico campeão em 2018, além de levantar o troféu como jogador em 1998.

— Acho que há uma enorme falta de respeito com Didier Deschamps, dado que estamos falando sobre outro técnico de seleção nacional enquanto ele ainda está no cargo. Há uma Copa para preparar. Não acho que isso perturbará o elenco. Os jogadores devem estar focados no presente, mas não podemos falar sobre Zidane em todas as entrevistas. Estamos falando sobre Didier Deschamps. Somos crianças mimadas? As pessoas não aguentam estar na semifinal ou final de todos os torneios? Vocês preferem que vençamos ou que joguemos um futebol bonito? — iniciou.

Evra em seu tempo de jogador pela França (Foto: Jean-Christophe Verhaegen / AFP)

— "Ok, não ganhamos (um grande torneio) desde 2018, mas todos nós sabemos que em 2022, eles deram a Copa do Mundo para Messi. Já estava tudo escrito. Até os franceses queriam que ele ganhasse — acrescentou Evra sobre Messi.

Na Copa citada por Evra, França e Argentina disputaram a final, sendo considerada uma das melhores da história do torneio. O jogo terminou empatado em 3 a 3, com o campeão precisando ser definido nos pênaltis. Tanto Mbappé, quanto Messi, marcaram três gols com a bola rolando.

Em sua época como jogador profissional, Patrice Evra não conseguiu ser campeão com a camisa da França. Ao todo, o lateral totalizou 81 partidas por Les Bleus. Ele também foi comandado por Didier Deschamps nos últimos momentos da carreira, a qual foi encerrada em 2019.