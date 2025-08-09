Time de Vini Jr fará estreia na primeira divisão de Portugal neste domingo

O Alverca fará sua estreia na primeira divisão do Campeonato Português neste domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Moreirense, fora de casa. Com alma brasileira, a equipe retorna à elite após 21 anos e com um grande nome por trás do sucesso: Vini Jr, novo dono do clube.

O Lance! apurou que o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa adquiriu o clube português em dezembro do ano passado junto a um grupo de investidores. À época, o Alverca emitiu uma nota informado sobre a mudança na gestão. Ricardo Vicintin, acionista majoritário do time, também se manifestou sobre a venda de sua parte a Vini Jr.

— O FC Alverca – Futebol, SAD informa que o engenheiro Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade a um grupo de investidores espanhóis e brasileiro — escreveu o clube.

— E é aqui que, meus caros, vos deixo. Entramos num clube que pouco ou nada tinha e saímos nesta etapa, deixando um emblema respeitado, uma SAD com condições ímpares em Portugal – desde a saúde financeira, à localização, passando obviamente pela estrutura que é hoje profissionalizada a todos os níveis – e imenso valor acrescentado — disse o ex-acionista.

Segundo informações dos jornais portugueses, a transação foi realizada entre 8 milhões de euros (entre R$ 48 e 60 milhões na cotação da época).

O Alverca fará sua estreia neste domingo com a presença de 10 brasileiros no elenco. São eles: os goleiros Mateus Oliveira e Cristian, os defensores Kaiky Naves, João Douglas, Talisca, o meio-campista Amorim, e os atacantes Sandro Lima, Leo Chu, Felipe Lima e Caio Rosa.

Elenco do Alverca após vencer o Braga B por 1 a 0 na pré-temporada (Foto: Alverca)

Alverca tem alma brasileira

A boa relação entre Brasil e Alverca não se resume a apenas o clube, como também a cidade, que tem 4 mil habitantes brasileiros. A brasilidade também se reflete na equipe, que tem 14 jogadores do país. Ao Lance!, o ex-goleiro do clube João Bravim contou a experiência de viver em Portugal há sete anos e a adaptação no futebol e no cotidiano do país.

— Eu acho que não só em Alverca, mas em Portugal é muito difícil você encontrar um clube que não tem um brasileiro. (Portugueses) São pessoas totalmente receptivas. Eles têm a cultura deles, claro, mas o brasileiro consegue se identificar com todo o mundo. Então, nós temos um grupo maravilhoso, tanto brasileiros quanto portugueses. Você olhava para cada um e não falava "esse é português" e "esse é brasileiro", porque todo mundo se abraçou, fez um grupo muito forte e muito do sucesso do Alverca se deve a isso: essa mescla de cultura e identidade.

— Sinceramente, falo por experiência própria, graças a Deus nunca sofri nada disso (xenofobia e preconceito em Portugal). Todo mundo sempre me tratou muito bem, sabendo que eu era jogador ou não. Tanto portugueses ou brasileiros sempre me trataram com respeito e bem. Acho que é por Alverca ter muitos brasileiros em qualquer lugar ou esquina que você vai, que vão te atender com sorriso… Então, eu vejo que Alverca é um lugar especial, porque a cidade abraça novas culturas, novas pessoas. Eu falo que é até engraçado que nos jogos do Alverca, quando olhamos para a torcida, vários com camisa do Cruzeiro, São Paulo e outros do futebol brasileiro, mas apoiando o Alverca.

