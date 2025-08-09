Atitude do Mirassol antes de enfrentar o Flamengo viraliza: ‘Que loucura’

Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube paulista anunciou o lançamento de uma camisa especial para a partida, e a atitude viralizou nas redes sociais.

O Flamengo chega pressionado para essa partida. Afinal, apesar da vitória no meio da semana diante do Atlético-MG, levou a pior na disputa de pênaltis e foi eliminado na Copa do Brasil. Com este cenário, a torcida rubro-negra, ainda nas redes sociais, começou a cobrar o título do Brasileirão. A última vez que o time carioca levantou a taça dessa competição foi em 2021.

Antes de enfrentar o Flamengo, o Mirassol anunciou que para o confronto no Maracanã, a equipe estreará um uniforme comemorativo em alusão ao título do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira. A camisa, além de homenagear a Canarinho, também faz parte da comemoração do centenário do Mirassol, que pela primeira vez disputa a elite. A atitude viralizou nas redes.

Veja a reação da web após atitude do Mirassol antes de enfrentar o Flamengo

Primeiro jogo do Mirassol no Maracanã

A partida contra o Flamengo tem um gosto ainda mais especial para o Mirassol. Afinal, essa será a primeira vez que o time joga no Maracanã. E, para conquistar os três pontos no estádio carioca, a equipe chega motivada após três vitórias em quatro jogos (um empate). O último triunfo foi contra o Vasco, na vitória por 3 a 2.

Em temporada histórica, o Mirassol vem deixando o seu torcedor orgulhoso. O time ocupa a quinta posição da classificação do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Flamengo no Maracanã, poderá ultrapassar o Bahia (quarto), que encara o Fluminense também neste sábado. Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado (8).