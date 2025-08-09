Jornalistas debatem atitude de Wallace Yan no Flamengo: ‘É indiscutível’

Os comentaristas do "Lance a Lance!", live diária do nosso canal no YouTube, debateram o pênalti perdido por Wallace Yan, do Flamengo, na Copa do Brasil. No programa dessa sexta-feira (8), o jornalista Pedro Werneck afirmou que é "indiscutível" que o jovem atacante, de apenas 20 anos, não deveria ter cobrado a quinta penalidade, que culminou na eliminação contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

- Foi uma péssima decisão (do Filipe Luís). Ele (Wallace Yan) perdeu o pênalti e a classificação. Ele tinha muito mais a perder do que os outros jogadores. É menino. Os jogadores experientes não deveriam ter deixado bater o quinto pênalti - opinou.

Assista ao programa completo abaixo. O debate citado começa no minuto 23:04.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na sequência, os jornalistas discutiram sobre a personalidade do menino, que já recebeu críticas de atletas como Hulk, do Atlético-MG, pela postura provocativa.

continua após a publicidade

- Isso (bater o pênalti) demonstra a personalidade dele. O Wallace Yan é refém do próprio sucesso e da personalidade dele, estilo anos 1990, que atrai fanatismo de quem torce para o Flamengo e hate de quem não torce - disse o comentarista Rafael Mello.

- A gente pediu tanto o futebol raiz, e a gente tem um jogador que é o retrato do futebol raiz. "Ah, mas causou contra o Hulk". Eu adorei isso. O Hulk é folgado, insuportável. O Lyanco é insuportável. Todo mundo fala isso. Wallace Yan não está nem aí para nada! Bato palma, sou fã do Wallace Yan - elogiou o apresentador João Pedro Sombra.

continua após a publicidade

Para Pedro Werneck, no entanto, a postura de Wallace Yan atrai pressão e exigência além do que precisava ter com tão pouca idade e rodagem no futebol. Por outro lado, espera que o pênalti desperdiçado sirva de aprendizado para a sequência da carreira.

- Ser assim (provocador) traz a exigência de você corresponder. Se ele quer isso, beleza, mas é arriscado. Os caras vão jogar com o dobro de vontade contra ele. E aí você vai e perde um pênalti decisivo... Um cara que se porta dessa forma tem que fazer (o pênalti). Mas ele é muito novo! Ele está trazendo uma pressão para ele que não sei se vai sustentar. Ele foi criando essa personalidade de protagonista. Chegou na hora, ele pensou: "Depois de tudo que falei, tenho que pegar a bola e bater o pênalti". Não precisava ter criado essa expectativa, podia ter chegado quietinho, ninguém ia mandar ele bater. Já teve uma consequência ruim (da postura) nesse jogo, se sentiu obrigado a bater um pênalti decisivo e perdeu. Vamos ver como vai lidar com isso agora - explicou.

Wallace Yan e Hulk se estranham durante jogo do Brasileirão no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)

➡️ Wallace Yan x Rayan: torcedores comparam jogadores de Flamengo e Vasco

Filipe Luís defende Wallace Yan no Flamengo

O Flamengo empatou no placar agregado com o Atlético-MG (1 a 1) nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas levou a pior nos pênaltis e se despediu da competição na última quarta-feira (6). Após a partida na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Filipe Luís saiu em defesa de Wallace Yan, que perdeu a última cobrança.

- As críticas fazem parte do crescimento dos jovens e do crescimento do atleta. Quanto melhor ele lidar com as críticas, maior jogador ele será. Todos os jogadores que estão no meu elenco foram criticados em algum momento da carreira. É normal e faz parte do processo de crescimento. Não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte - disse Filipe Luís.

- Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém - completou em outro trecho.

O Garoto do Ninho foi o quinto batedor do Flamengo. Anteriormente, Arrascaeta, Jorginho, Saúl e Samuel Lino cobraram. Desses, apenas Samuel também não conseguiu balançar a rede. Filipe Luís explicou como funciona a escolha pelos batedores.

- Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam confiantes para bater. Eu mesmo já errei, pênaltis são pênaltis, a linha é muito fina entre a vitória e a derrota. Eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá, pegaram a bola com coragem para bater - detalhou o treinador.