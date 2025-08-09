Novo canal de TV aberta, Xsports fecha com ex-Corinthians e Flamengo

No dia 16 de agosto, a Xsports inicia suas primeiras transmissões na TV aberta brasileira, inaugurando a programação do canal que será o primeiro com a grade 100% esportiva. Para começar com a popularidade lá em cima, a emissora acertou a contratação de um ex-jogador do Corinthians e do Flamengo.

O ex-volante Cristian Baroni, com passagens por Corinthians e Flamengo, será comentarista na Xsports, novo canal esportivo da TV aberta. Nesta quarta-feira (6), a nova emissora lançou oficialmente o novo negócio e contou com a participação dos sócios, elenco de transmissões, parceiros comerciais e personalidades do mundo esportivo.

O canal chega para ocupar um espaço atualmente vago na programação da TV aberta. Emissoras de grande peso como Globo, Band, SBT e Record mantêm uma grade de atrações que, por vezes, inclui o esporte, mas não oferecem um conteúdo 100% nichado, proposta que é entregue pela Xsports. Para dar o pontapé inicial, terá como carro-chefe as transmissões de campeonatos internacionais de futebol. Cristian, ex-Corinthians e Flamengo, estará nas transmissões.

Elenco da Xsports, que contará com ex-Corinthians e Flamengo

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

Nos comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians, Flamengo e Grêmio.

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.