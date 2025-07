Real Madrid elege substituto de Vini Jr em caso de saída

O Real Madrid elegeu Erling Haaland como substituto de Vini Jr em caso de saída do brasileiro do clube espanhol. Segundo a "Cadena SER", Florentino Pérez ainda sonha com a contratação do centroavante do Manchester City.

Neste momento, o Real Madrid prioriza a renovação de contrato de Vini Jr, mas esbarra na ambição do camisa sete. O brasileiro busca igualar seu salário com o de Kylian Mbappé, e as negociações devem seguir ao longo da temporada.

Os merengues estão confortáveis para conversar com o atacante, uma vez que não há chance de saída sem custos em 2026. Vini Jr possui contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e uma venda só aconteceria no verão europeu do próximo ano.

O Real Madrid está ciente de que clubes da Arábia Saudita estariam dispostos a pagar cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por Vini Jr. Com esse dinheiro é que o clube espanhol pensaria em reinvestir no antigo sonho chamado Erling Haaland.

