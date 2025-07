A pedido de Jorge Jesus, Al-Nassr encaminha contratação de ex-alvo do Flamengo

Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial nos últimos anos, João Félix está próximo de um destino até recentemente improvável: a Arábia Saudita. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, encaminhou a contratação do atacante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de transferências de jogadores, confirmou a transação em 30 milhões de euros na manhã deste domingo (27). João pertencia ao Chelsea, da Inglaterra, desde 2024.

continua após a publicidade

Segundo jornal português "O Jogo", a possível chegada do atleta seria um pedido direto do novo técnico, que assumiu recentemente o comando da equipe saudita. O camisa 7, além disso, também teria contribuído para o avanço das negociações. A transferência, caso concretizada, representaria uma mudança significativa na trajetória europeia do jovem português, que chegou a ser tratado como uma das grandes esperanças do futebol europeu no início da década.

Carreira de João Félix ⚽

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

continua após a publicidade

Desde então, teve momentos de destaque, mas também enfrentou oscilações de desempenho e dificuldades para se firmar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um "sonho" para o diretor esportivo José Boto.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.