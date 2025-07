Fulham se interessa pela contratação de Sterling, do Chelsea

O Fulham se interessou pela contratação de Sterling e tem o jogador do Chelsea como um dos alvos da janela de transferências. No entanto, o clube deve esperar as próximas semanas antes de buscar a chegada do inglês, segundo o "The Telegraph".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neste momento, o Fulham tem como prioridade o retorno de Reiss Nelson, que pertence ao Arsenal, mas atuou pela equipe de Marco Silva por empréstimo na última temporada. No entanto, os londrinos monitoram outras opções.

continua após a publicidade

Apesar do contrato até junho de 2027, o Chelsea está disposto a emprestar Sterling novamente após vestir a camisa do Arsenal na última campanha. O atacante também está na mira do Bayer Leverkusen e Juventus.

Alvo do Fulham, Sterling disputou 28 partidas com a camisa dos Gunners na última temporada, tendo marcado apenas um gol e contribuído com cinco assistências. Próximo de completar 31 anos, o inglês busca um recomeço após um ano no banco de reservas.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.