Reforço do Flamengo, Saúl elogia CT: ‘Comparável ao do Chelsea’

Novo reforço do Flamengo, o meia espanhol Saúl Ñíguez elogiou as instalações do Ninho do Urubu. Ele colocou o CT rubro-negro em patamar superior ao que frequentou na Espanha e disse que é comparável ao do Chelsea, atual campeão mundial.

— Me encantou. No final, se nota em todos os detalhes que o clube é gigante, muito grande. Se vê em todos os detalhes, tem uma academia com os melhores equipamentos, e com essas ferramentas você pode tirar o melhor rendimento dos jogadores — declarou Saúl à "Flamengo TV".

O jogador espanhol conheceu o Ninho do Urubu na quarta-feira (23), um dia depois de desembarcar no Rio para assinar contrato com o Flamengo até dezembro de 2028.

Para Saúl, o CT rubro-negro é melhor do que o do Atlético de Madrid ou o do Sevilla, dois de seus ex-clubes, e comparável em condições semelhantes ao do Chelsea, onde ele atuou entre 2021 e 2022.

— O do Atlético é muito diferente. É um clube mais humilde em termos de ter essas ferramentas, mas é verdade que está crescendo fazendo isso agora. O do Sevilla é parecido, apesar de tudo, é parecido. Tem boas instalações, com bons quartos, mas não se pode comparar muito. Se tivesse que comparar, seria mais com as instalações do Chelsea,

Saúl explica escolha pelo Flamengo

Saúl Ñíguez foi contratado pelo Flamengo após o jogador ficar muito próximo de se transferir para o Trabzonspor, da Turquia.

— A proposta da Turquia era economicamente muito forte, mas havia muitas outras propostas na Europa, inclusive na Espanha. Mas, no final, quando te chamam para um clube como o Flamengo, você tem que ir, não se pode rejeitar — considerou o meia do Flamengo, que disse ainda que a decisão foi tomada em conjunto com a família.