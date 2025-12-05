ESPN comemora 25 anos do SportsCenter com transmissão ao vivo do Magic Kingdom
Empresa pertence ao grupo Disney
O programa SportsCenter da ESPN realiza uma transmissão especial diretamente do Magic Kingdom, no Walt Disney World Resort, na Flórida. O evento acontece nesta quinta-feira (5) como parte das comemorações pelos 25 anos do programa na América Latina. A transmissão coincide com o sorteio da Copa do Mundo da FIFA, que ocorre na mesma data nos Estados Unidos.
Os apresentadores Marcela Rafael e André Kfouri comandam a edição especial do programa esportivo. A dupla conduzirá a transmissão comemorativa e também acompanhará as informações relacionadas ao sorteio da Copa do Mundo.
A escolha do Walt Disney World Resort para a celebração busca unir o universo esportivo com o ambiente do complexo de entretenimento. O Magic Kingdom, um dos quatro parques temáticos do complexo Disney na Flórida, servirá como cenário para esta edição especial.
SportsCenter atinge marca histórica na ESPN
Durante seus 25 anos de existência, o SportsCenter se estabeleceu como referência para o público latino-americano. O programa tem feito parte da vida dos fãs por 25 anos.
A transmissão pretende demonstrar como as histórias esportivas da ESPN se conectam com as experiências oferecidas no complexo de entretenimento da Disney. O formato específico e a duração do programa especial no parque não foram divulgados.
Após esta edição comemorativa, a ESPN manterá sua cobertura focada no sorteio da Copa do Mundo da FIFA, evento importante do calendário futebolístico mundial.
