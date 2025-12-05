Jornal espanhol aponta 'fracasso' de Ancelotti: 'Futuro complicado'

Cruzeiro e Botafogo empataram por 2 a 2 na quinta-feira (4), no Mineirão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, na qual o Cabuloso chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o Alvinegro reagir e igualar o placar nos minutos finais. O resultado, marcado pela reviravolta no andamento do jogo, ganhou destaque na imprensa europeia, que fez referência ao personagem David Ancelotti, técnico do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "As", da Espanha, sediado em Madri e reconhecido pela cobertura frequente dos principais acontecimentos do futebol brasileiro, voltou a dar atenção a Davide, figura de interesse para o público europeu por ser filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira, e por viver sua primeira experiência como treinador principal. Em razão disso, seu trabalho no Botafogo tem atraído atenção constante da publicação a cada partida.

continua após a publicidade

Botafogo no Brasileirão 🔢

No confronto com o Cruzeiro, o Botafogo encerrou a rodada na sétima posição, com 60 pontos, resultado de 16 vitórias, 12 empates e nove derrotas, além de 54 gols marcados e 36 sofridos. O clube ainda disputa a quinta colocação, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, mas para alcançá-la precisa vencer o Fortaleza na última rodada e depender de um empate no duelo entre Fluminense e Bahia.

O campeonato, de modo geral, pode ser classificado como uma campanha de altos e baixos, embora o Botafogo mantenha posição satisfatória na parte superior da tabela; para o jornal "As", porém, a avaliação é mais crítica. Em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino, a publicação afirma que o clube caminha para encerrar o Brasileirão "da pior maneira possível", com ênfase no desempenho da equipe que tem sido insuficiente nas últimas semanas. Abaixo, veja a repercussão do portal:

continua após a publicidade

Jornal "As" sobre a partida entre Cruzeiro e Botafogo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: O futuro de Davide está se tornando mais complicado (título). O Botafogo conseguiu apenas um empate contra o Cruzeiro, o que complica suas chances de se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores (subtítulo).

— O Botafogo está a caminho de terminar o Brasileirão da pior maneira possível. Seu desempenho tem sido ruim nas últimas semanas e, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato, já ocupa a sétima posição. O empate do Fogão contra o Cruzeiro complicou ainda mais suas chances de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O time de Davide Ancelotti teria então que enfrentar a sempre difícil fase preliminar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.