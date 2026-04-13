O Al Sadd consolidou a conquista do Campeonato Catari e a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia nesta segunda-feira (13). O clube assegurou o troféu nacional antes mesmo do início de seu compromisso em campo, em virtude da derrota do Al Shamal para o Qatar SC por 2 a 0. O resultado garantiu o título com uma rodada de antecedência. Horas depois, o time enfrentou o Al Hilal e avançou no torneio continental após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e vitória por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

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No confronto na Liga dos Campeões, o Al Hilal inaugurou o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo com o sérvio Milinkovic-Savic, mas o empate ocorreu pouco tempo depois com gol do brasileiro Claudinho. No segundo período, os sauditas retomaram a vantagem com Al Dawsari.

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Porém, a reação do Al Sadd foi imediata, com o espanhol Rafa Mújica igualando o placar apenas três minutos após o gol adversário. O equilíbrio persistiu até o final da etapa complementar e se estendeu por todo o tempo extra.

Desempenho de Firmino

O atacante Roberto Firmino teve participação decisiva na busca pela vaga. Após o Al Hilal marcar o terceiro gol com Marcos Leonardo, o brasileiro aproveitou um cruzamento para finalizar de cabeça e igualar o placar em 3 a 3. O gol foi o 13º do atacante na atual temporada. Com este desempenho, o jogador atingiu a marca de dez participações diretas em gols nos últimos 11 jogos oficiais da equipe catari.

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Nos pênaltis, Roberto Firmino errou a primeira cobrança ao atingir a trave. Entretanto, os jogadores franceses Benzema e Bouabré também falharam em suas tentativas pela equipe da Arábia Saudita. O Al Sadd converteu quatro chutes contra dois dos adversários e garantiu o avanço para a próxima fase. O adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia será o Vissel Kobe, do Japão.

Após o fim do jogo, o atacante Roberto Firmino recomentou a sequência vivida pela equipe no mesmo dia e destacou a importância do resultado diante do Al Hilal.

— É um daqueles dias que ficarão marcados na minha vida e na minha carreira. Já entramos em campo sabendo do nosso título no Catar, o que até foi um combustível a mais para o jogo, que sabíamos que seria muito difícil pela qualidade do Al Hilal. E foi uma grande partida das duas equipes, o tal jogo lá e cá, emocionante para o torcedor. Ajudei o time com um gol e, depois, perdi meu pênalti, mas parecia estar escrito que essa vaga seria nossa. Deus sabe de tudo e tive que passar por essa provação. Avançamos e toda a glória a Ele — celebrou Firmino.

Firmino celebra gol pelo Al Sadd (Foto: Divulgação / Al Sadd)

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